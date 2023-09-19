Общество
25 минут назад
Доходы Липецка выросли сразу на 3,4 миллиарда рублей
А дефицит бюджета — до 1,3 миллиарда.
Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала о том, что за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов доходы и расходы городской казны выросли сразу на 3,4 млрд рублей.
Значительная часть этих средств — 1,9 млрд рублей — получена мэрией за счет платы концедента, правительства области, в рамках концессии с ООО «Мовиста Регионы-Липецк», модернизирующей трамвайную сеть. Еще 1,1 млрд рублей — федеральные средства, полученные на строительство коммунальной инфраструктуры для нового микрорайона «Взлетный» между Опытной станцией и ЛКАД. Еще одна крупная трата — 273,6 млн рублей — расходы правительства области на софинансирование федерального проекта модернизации школ №54 и №63.
На отсыпку дорог улиц частного сектора шлаковым щебнем будет потрачено 30 млн рублей, на благоустройство территории Военного городка — 10 миллионов.
— Все расходы мы расписали вместе с депутатом горсовета Андреем Захаровым. На эти средства будут отремонтированы пешеходные дорожки, на дорогах появятся «лежачие полицейские». Часть суммы потратим на уборку аварийных деревьев и поросли на зарезервированном под строительство детского сада земельном участке, — сообщил депутатам вице-мэр Николай Дергунов.
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство израсходуют 8 млн рублей, на повышение окладов с 1 октября на 5,5% работникам муниципальных учреждений, не попавших под действие майских указов президента, — 32,6 миллиона. Покупка пяти новых остановочных павильонов обойдутся бюджету в 4,2 млн рублей, оборудование школ пожарной сигнализацией — в 10,8 миллиона. На благоустройство Липецка будет потрачено 24,8 млн рублей.
В результате поправок бюджет города по доходам составит 23,8 млрд рублей, по расходам — 25,2 миллиарда. Дефицит казны вырос до 1,3 млрд рублей.
Значительная часть этих средств — 1,9 млрд рублей — получена мэрией за счет платы концедента, правительства области, в рамках концессии с ООО «Мовиста Регионы-Липецк», модернизирующей трамвайную сеть. Еще 1,1 млрд рублей — федеральные средства, полученные на строительство коммунальной инфраструктуры для нового микрорайона «Взлетный» между Опытной станцией и ЛКАД. Еще одна крупная трата — 273,6 млн рублей — расходы правительства области на софинансирование федерального проекта модернизации школ №54 и №63.
На отсыпку дорог улиц частного сектора шлаковым щебнем будет потрачено 30 млн рублей, на благоустройство территории Военного городка — 10 миллионов.
— Все расходы мы расписали вместе с депутатом горсовета Андреем Захаровым. На эти средства будут отремонтированы пешеходные дорожки, на дорогах появятся «лежачие полицейские». Часть суммы потратим на уборку аварийных деревьев и поросли на зарезервированном под строительство детского сада земельном участке, — сообщил депутатам вице-мэр Николай Дергунов.
На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство израсходуют 8 млн рублей, на повышение окладов с 1 октября на 5,5% работникам муниципальных учреждений, не попавших под действие майских указов президента, — 32,6 миллиона. Покупка пяти новых остановочных павильонов обойдутся бюджету в 4,2 млн рублей, оборудование школ пожарной сигнализацией — в 10,8 миллиона. На благоустройство Липецка будет потрачено 24,8 млн рублей.
В результате поправок бюджет города по доходам составит 23,8 млрд рублей, по расходам — 25,2 миллиарда. Дефицит казны вырос до 1,3 млрд рублей.
Веселый