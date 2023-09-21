Банк предъявил иск к умершей ельчанке

Женщина умерла ещё в 2021 году.

В Елецкий городской суд обратился «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с иском о взыскании с ельчанки задолженности в 74 616 рублей по кредитному договору, заключенному в 2013 году. Но оказалось, что ответчик умерла ещё в 2021 году — задолго до подачи банком искового заявления в суд.



Производство по делу было прекращено.



«Банк вправе реализовать свое право требования вне рамок данного дела, путем предъявления иска к наследникам, принявшим наследство, либо к наследственному имуществу ответчика. Кредиторы наследодателя могут предъявить свои требования к принявшим наследство в пределах сроков исковой давности», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.