Общество

29 минут назад

Банк предъявил иск к умершей ельчанке

371
#банк #суд
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Банк предъявил иск к умершей ельчанке

Женщина умерла ещё в 2021 году.

В Елецкий городской суд обратился «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с иском о взыскании с ельчанки задолженности в 74 616 рублей по кредитному договору, заключенному в 2013 году. Но оказалось, что ответчик умерла ещё в 2021 году — задолго до подачи банком искового заявления в суд.

Производство по делу было прекращено.

«Банк вправе реализовать свое право требования вне рамок данного дела, путем предъявления иска к наследникам, принявшим наследство, либо к наследственному имуществу ответчика. Кредиторы наследодателя могут предъявить свои требования к принявшим наследство в пределах сроков исковой давности», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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#банк #суд
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