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сегодня, 11:35
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Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей

В связи с пожаром мониторят качество воздуха. 

Прокуратура Липецкой области контролирует установление обстоятельств пожара в границах особо охраняемой природной территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова.

«По предварительным данным, место возгорания — 532-й километр железной дороги между станциями «Песковатка-Казачья» и «Беляево», причина — падение сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей, о чем проинформирован Липецкий транспортный прокурор. Прокуратурой региона руководителю Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора внесено требование о проведении в отношении ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» внеплановой проверки», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с лесным пожаром заповеднике  областное управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Усманского района.

«Лабораторный контроль проводится силами «Центрв гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Воздух проверяют на содержани веществ, свойственных процессу горения», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Заповедник в Липецкой области горит с полудня 29 мая. Пожар ещё не потушен. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь низового лесного пожара, который начался в районе станции Беляево Пригородского сельского поселения Усманского района, составила 40 гектаров. А началось возгорание всего с 200 квадратных метров. В тушении принимают участие 14 пожарных отделений, два поезда ЮВЖД, сотрудники «Лесопожарного центра», УГПСС и добровольная пожарная дружина.

«Обстановка на территории Воронежского биосферного заповедника по-прежнему непростая. Специалисты работают круглосуточно и делают все возможное для ликвидации пожара и его последствий», —  добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.


пожар
экология
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Комментарии (5)

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Как гость
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Титаник
47 минут назад
Сухостой- дать людям, увы штраф, если бы сухой убитый ствол, ------разрешили убирать кому, это надо поооожаров меньше было.,
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111
12 минут назад
логично, а у нас наоборот штрафы за это ввели)))
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111
сегодня, 12:05
Мы хотим чтоб сухостои в городе рубили, там вон в заповеднике и на путях РЖД бардак)))
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Гость
сегодня, 11:47
А по поводу РЖД не каких указаний? Существует нормы да и санитарные зоны от полотна. Где полностью несёт обязанность РЖД содержать эти нормы в порядке. Тогда и сухостой не будет падать на контактные сети. Вы проекте в МЕТАЛУРГ 4 и посмотрите на просику высоковольтную в каком состоянии, опилины ли деревья, кустарники ??????
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Хммм
сегодня, 12:05
Вы в школе не учились? или из неместных??
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