45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
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К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Происшествия
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сегодня, 11:35
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Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
В связи с пожаром мониторят качество воздуха.
«По предварительным данным, место возгорания — 532-й километр железной дороги между станциями «Песковатка-Казачья» и «Беляево», причина — падение сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей, о чем проинформирован Липецкий транспортный прокурор. Прокуратурой региона руководителю Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора внесено требование о проведении в отношении ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» внеплановой проверки», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с лесным пожаром заповеднике областное управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Усманского района.
«Лабораторный контроль проводится силами «Центрв гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Воздух проверяют на содержани веществ, свойственных процессу горения», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Заповедник в Липецкой области горит с полудня 29 мая. Пожар ещё не потушен. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, площадь низового лесного пожара, который начался в районе станции Беляево Пригородского сельского поселения Усманского района, составила 40 гектаров. А началось возгорание всего с 200 квадратных метров. В тушении принимают участие 14 пожарных отделений, два поезда ЮВЖД, сотрудники «Лесопожарного центра», УГПСС и добровольная пожарная дружина.
«Обстановка на территории Воронежского биосферного заповедника по-прежнему непростая. Специалисты работают круглосуточно и делают все возможное для ликвидации пожара и его последствий», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.
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