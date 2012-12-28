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243
56 минут назад
6

В Усманском районе введен режим чрезвычайной ситуации

Площадь лесного пожара в Воронежском заповеднике составляет 300 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о введении в Усманском районе режима чрезвычайной ситуации.

«Приняли решение ввести режим ЧС районного масштаба, чтобы работодатели могли без последствий для сотрудников отпускать их при необходимости домой», — объяснил решение губернатор.

По его словам прямой угрозы сёлам, расположенным рядом с горящим лесом Воронежского заповедника нет и эвакуация их жителей на данный момент не планируется. Тем не менее, подготовлены пункты временного размещения, куда, в случае угрозы будет вывезено население. В селах для дежурства поставят пожарные машины. 

«Пожар тушат спасатели из Липецкой и Воронежской областей. Сейчас стих ветер, и это немного облегчает работу», — добавил Игорь Артамонов. 

Пожар в усманской части биосферного заповедника вспыхнул днем 29 мая из-за обрывы контактной сети железной дороги — на нее упало дерево. Первоначальная площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но к концу дня пожар разросся до 40 гектаров. 

К ночи очаг удалось опахать, однако сильный ветер разнес огонь, и он разгорелся уже на 300 гектарах. Пламя тушат более 200 спасателей из Липецка и Воронежа, используются десятки единиц техники, включая авиацию МЧС. Ожидается прибытие авиационных групп из Москвы и Астрахани.

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Комментарии (6)

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Лиза
6 минут назад
Авиацию надо было сразу подключать, а не ждать, пока погибнут животные, птицы и лес!
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Русский
11 минут назад
Надо крёстный ход по Липецкой области устраивать. Всё хуже и хуже. Кто виноват и что делать???
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До кучи
20 минут назад
Не хватало вот только этого. Где ты, та самая сила, которая остановит творящийся кошмар в регионе в последнее время? Бог вообще что-то видит?
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Мда
31 минуту назад
Бедные животные, птицы, растения! И все это из-за халатности?
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похоже
37 минут назад
авиационные группы из Москвы и Астрахани прибудут, когда тушить уже будет нечего
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И что
42 минуты назад
Искусственный интеллект не помогает?
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