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Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Происшествия
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56 минут назад
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В Усманском районе введен режим чрезвычайной ситуации
Площадь лесного пожара в Воронежском заповеднике составляет 300 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
«Приняли решение ввести режим ЧС районного масштаба, чтобы работодатели могли без последствий для сотрудников отпускать их при необходимости домой», — объяснил решение губернатор.
По его словам прямой угрозы сёлам, расположенным рядом с горящим лесом Воронежского заповедника нет и эвакуация их жителей на данный момент не планируется. Тем не менее, подготовлены пункты временного размещения, куда, в случае угрозы будет вывезено население. В селах для дежурства поставят пожарные машины.
«Пожар тушат спасатели из Липецкой и Воронежской областей. Сейчас стих ветер, и это немного облегчает работу», — добавил Игорь Артамонов.
Пожар в усманской части биосферного заповедника вспыхнул днем 29 мая из-за обрывы контактной сети железной дороги — на нее упало дерево. Первоначальная площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, но к концу дня пожар разросся до 40 гектаров.
К ночи очаг удалось опахать, однако сильный ветер разнес огонь, и он разгорелся уже на 300 гектарах. Пламя тушат более 200 спасателей из Липецка и Воронежа, используются десятки единиц техники, включая авиацию МЧС. Ожидается прибытие авиационных групп из Москвы и Астрахани.
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