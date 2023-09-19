Общество

27 минут назад

Вандалы испортили две «умные остановки» в Липецке

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#цифровизация #вандализм
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Вандалы испортили две «умные остановки» в Липецке

Но на то они и умные, что оснащены камерами видеонаблюдения и зафиксировали все действия расклейщиков рекламы.

Сегодня начальник управления информационных технологий ОБУ ««Информационно-технический центр» Андрей Юрицын сообщил депутатам горсовета о том, что по развитию цифровизации Липецк в прошлом году стал восьмым в стране в рейтинге Минстроя России. То есть совершил стремительный рывок с 34 места, который занимал в 2020-м.

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Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Липецк стал его участником летом 2019 года. Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан через внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

Депутат Екатерина Пинаева спросила Андрея Юрицына об электросамокатах. Есть ли взаимодействие между ОБУ «Информационно-технический центр» и частными компаниями, сдающими эти самые самокаты в прокат, в части безопасности как их арендаторов, зачастую подростков, так и пешеходов, которые становятся жертвами наезда лихих водителей?

— Мы поддерживаем постоянную связь с бизнесом, который присутствует в Липецке на этом рынке. По договоренности скорость самокатов автоматически снижается в парках и в других общественных пространствах, — ответил Андрей Юрицын.

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за счет средств муниципального бюджета был разработан проект организации дорожного движения в местах платных парковок в центре Липецка, о котором уже писал GOROD48

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Интересным проектом депутаты сочли пилотный проект цифрового контроля теплоснабжения, реализованный в микрорайоне «Университетский», охватывающий 33 многоэтажки. И высказали сожаление, что средств на его продолжение ни у региона, ни у мэрии пока нет.

Андрей Юрицын рассказал еще о нескольких проектах «Умного города». Например, об еще одном «пилоте»: инвентаризации городских территорий, оцифровке дворов, доступных на ресурсе map48.ru. Такая карта уже тестируется.

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На улицах Зегеля, Плеханова, Гагарина, Катукова и Ангарской в прошлом и этом годах появились светофорные объекта, оборудованные кнопками вызова зеленого сигнала для пешеходов, вшитых в системы АСУДД и АСКУЭ.
Мэрия желает оборудовать к 2027 году все общественные городские пространства камерами видеонаблюдения — сейчас их уже 10 350, а должно быть 13 тысяч.

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Основным источником финансирования мероприятий по модернизации городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений являлся региональный бюджет. Но в 2022 году удалось привлечь и частные инвестиции при реализации отдельных мероприятий. Так, за счет «Ростелекома» и компании «Бином» в Липецке появились две «умные остановки» — на площади Плеханова и на улице 50 лет НЛМК.

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— Почему таких остановок только две? — спросила айтишника председатель комиссии Вера Урываева.

Эти остановки Андрей Юрицын назвал пилотным проектом. Чтобы их стало больше, как, например, в Нижнем Новгороде, где таких остановок уже несколько десятков, нужно продолжение финансирования, но конкретных планов пока нет:

— Такие остановки должны быть, по идее, островками жизни, где зимой, например, можно подзарядить телефон, не потерять связь с близкими, вызвать при необходимости такси. Там есть тревожная кнопка, нажав которую, можно вызвать сотрудников экстренных служб.

Кстати, даже такие остановки портят вандалы. Но на то они и умные, что оснащены камерами видеонаблюдения и зафиксировали все действия расклейщиков рекламы.

расклейшик.jpg


расклейка 3.jpg

Оказалось, что остановку на площади Плеханова портил парень, а на улице 50 лет НЛМК — две девушки.
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#цифровизация #вандализм
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Комментарии (5)

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Коммунист

5 минут назад
Леворадикалы какие-то. Заставить их слушать разговоры о важном 24/7
ответить

мысли в слух

8 минут назад
Зачем вообще нужны остановки?! Людям они не нужны, пусть они стоят под дождём, в снегопад, в морозы и в жару, без них, пока ждут свой автобус!!
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Патриот

8 минут назад
Воспитали европейцев...
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Липчанин.

11 минут назад
Заставить отмыть ВСЕ остановки в горде.
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Чудо

18 минут назад
Теперь заживем! На острове посадим цифровые деревья, лопухи оцифруем, яму на цифрах закопаем, цифрами покажем что в городе нет прорывов.
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