Вандалы испортили две «умные остановки» в Липецке

Но на то они и умные, что оснащены камерами видеонаблюдения и зафиксировали все действия расклейщиков рекламы.

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Сегодня начальник управления информационных технологий ОБУ ««Информационно-технический центр» Андрей Юрицын сообщил депутатам горсовета о том, что по развитию цифровизации Липецк в прошлом году стал восьмым в стране в рейтинге Минстроя России. То есть совершил стремительный рывок с 34 места, который занимал в 2020-м.Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Липецк стал его участником летом 2019 года. Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан через внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.Депутат Екатерина Пинаева спросила Андрея Юрицына об электросамокатах. Есть ли взаимодействие между ОБУ «Информационно-технический центр» и частными компаниями, сдающими эти самые самокаты в прокат, в части безопасности как их арендаторов, зачастую подростков, так и пешеходов, которые становятся жертвами наезда лихих водителей?— Мы поддерживаем постоянную связь с бизнесом, который присутствует в Липецке на этом рынке. По договоренности скорость самокатов автоматически снижается в парках и в других общественных пространствах, — ответил Андрей Юрицын.Интересным проектом депутаты сочли пилотный проект цифрового контроля теплоснабжения, реализованный в микрорайоне «Университетский», охватывающий 33 многоэтажки. И высказали сожаление, что средств на его продолжение ни у региона, ни у мэрии пока нет.Андрей Юрицын рассказал еще о нескольких проектах «Умного города». Например, об еще одном «пилоте»: инвентаризации городских территорий, оцифровке дворов, доступных на ресурсе map48.ru. Такая карта уже тестируется.На улицах Зегеля, Плеханова, Гагарина, Катукова и Ангарской в прошлом и этом годах появились светофорные объекта, оборудованные кнопками вызова зеленого сигнала для пешеходов, вшитых в системы АСУДД и АСКУЭ.Мэрия желает оборудовать к 2027 году все общественные городские пространства камерами видеонаблюдения — сейчас их уже 10 350, а должно быть 13 тысяч.Основным источником финансирования мероприятий по модернизации городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений являлся региональный бюджет. Но в 2022 году удалось привлечь и частные инвестиции при реализации отдельных мероприятий. Так, за счет «Ростелекома» и компании «Бином» в Липецке появились две «умные остановки» — на площади Плеханова и на улице 50 лет НЛМК.— Почему таких остановок только две? — спросила айтишника председатель комиссии Вера Урываева.Эти остановки Андрей Юрицын назвал пилотным проектом. Чтобы их стало больше, как, например, в Нижнем Новгороде, где таких остановок уже несколько десятков, нужно продолжение финансирования, но конкретных планов пока нет:— Такие остановки должны быть, по идее, островками жизни, где зимой, например, можно подзарядить телефон, не потерять связь с близкими, вызвать при необходимости такси. Там есть тревожная кнопка, нажав которую, можно вызвать сотрудников экстренных служб.Кстати, даже такие остановки портят вандалы. Но на то они и умные, что оснащены камерами видеонаблюдения и зафиксировали все действия расклейщиков рекламы.Оказалось, что остановку на площади Плеханова портил парень, а на улице 50 лет НЛМК — две девушки.