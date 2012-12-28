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Спорт
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53 минуты назад
ФК «Елец» потерпел самое крупное поражение в своей истории
Команда Борисоглебска не по плечу ни в чемпионате, ни в Кубке.
Ельчане были вынуждены играть без травмированных Алана Хабиева, Владимира Сотникова и Виктора Кравченко, с учётом короткой скамейки запасных ситуация вышла почти катастрофической.
Первый мяч побывал в воротах гостей на 8-й минуте, до перерыва ельчане пропустили четырежды. Видимо, после этого главный тренер Владимир Рогачев махнул рукой на результат и во второй половине встречи предоставил игровую практику в основном молодёжи. А та не сдюжила и умудрилась пропустить за тайм 7 (!) мячей. Гол престижа у «Ельца» забил Егор Серов уже на 90-й минуте. С таким крупным счётом команда из древнего города не проигрывала никогда.
Сегодня ельчане вновь встретись «Кристаллом-МЭЗТ», но уже в чемпионате. Матч на елецком стадионе «Труд» завершился победой гостей – 3:1. И вновь наши земляки забили единственный гол в концовке, когда игра была уже сделана. На 83-й минуте Игорь Рогованов с пенальти установил окончательный счёт.
Для Борисоглебска эта победа стала уже 9-й в девяти матчах при фантастической общей разнице мячей 42–3.
«Кристалл-МЭЗТ» лидирует, «Елец» занимает 6-е место – 8 игр, 10 очков, замыкает турнирную таблицу «липецкий «Металлург-М».
Дублёры «Металлурга» тоже выбыли из Кубка СФФ «Центр» на первой же стадии, уступив в Рязани местному «Атому» - 1:3.
Фото vk.com/kristallmzbsk
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