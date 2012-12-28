Скрыл автомобильный номер — лишился прав на год

Липчанин установил так называемую «механическую ступень» — незаконное приспособление, которое позволяет немного отодвигать госномер, чтобы его не могли считать камеры.

В Липецке мировой суд лишил 30-летнего водителя прав на год за управление автомобилем с государственными регистрационными знаками, оборудованными устройством, препятствующим идентификации номера (по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 17 апреля этого года в районе трассы М4 «Дон» водитель управлял автомобилем грузовым автомобилем «International», оборудованным устройством «механическая ступень», препятствующим идентификации номеров на машине.Такие устройства продаются даже на маркеплейсах: металлическая автомобильная номерная табличка с функцией сокрытия номера предлагается например для того, чтобы не оплачивать парковку.Шпионские устройства в виде электрической рамки для госномеров могут скрывать данные и от фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер: незаконное приспособление позволяет немного отодвигать табличку с госномером, чтобы его не могли считать камеры.В суде водитель признал вину: «механическую ступень» над государственным регистрационным знаком он установил сам.