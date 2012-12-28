Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Трагедия в Трактором: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Заповедник в Липецкой области горит уже на площади в 40 гектаров
Происшествия
В Липецкую область приходят небольшие дожди
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: внутренний крик и фантастические траты на выпускной в детском саду
Общество
Концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети Липецка
Общество
На улице Ушинского появились частные парковки
Общество
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Общество
2 июня в пригороде Липецка будут уничтожать взрывоопасные предметы: возможны хлопки
Общество
Липецкая вечЁрка: расследование гибели рабочих, убийство бабушки и мини-красный уровень
Общество
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Общество
Читать все
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Общество
Пожар в биосферном заповеднике тушит авиация
Происшествия
Скрыл автомобильный номер — лишился прав на год
Происшествия
«Металлург» не поехал на выездной матч в Химки
Спорт
Вакансии до 250 тысяч рублей и консультация талантолога: что ждёт липчан на Всероссийской ярмарке трудоустройства
Общество
Площадь пожара в заповеднике достигла 200 гектаров
Происшествия
Нарушителей антитабачного законодательства оштрафовали больше чем на полмиллиона рублей
Здоровье
Ельчанки судились с энергетиками из-за пожара в доме
Происшествия
Пожар в заповеднике: в селе Студенки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше нормативов
Общество
В Липецкой области жара идет на спад
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
763
сегодня, 16:12
8

Скрыл автомобильный номер — лишился прав на год

Липчанин установил так называемую «механическую ступень» — незаконное приспособление, которое позволяет немного отодвигать госномер, чтобы его не могли считать камеры.

В Липецке мировой суд лишил 30-летнего водителя прав на год за управление автомобилем с государственными регистрационными знаками, оборудованными устройством, препятствующим идентификации номера (по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 17 апреля этого года в районе трассы М4 «Дон» водитель управлял автомобилем грузовым автомобилем «International», оборудованным устройством «механическая ступень», препятствующим идентификации номеров на машине.  

Z8j8sW3157Y.jpg

Такие устройства продаются даже на маркеплейсах: металлическая автомобильная номерная табличка с функцией сокрытия номера предлагается например для того, чтобы не оплачивать парковку.

Шпионские устройства в виде электрической рамки для госномеров могут скрывать данные и от фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер: незаконное приспособление позволяет немного отодвигать табличку с госномером, чтобы его не могли считать камеры.

В суде водитель признал вину: «механическую ступень» над государственным регистрационным знаком он установил сам.


ПДД
нарушение
0
0
1
5
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дед
5 минут назад
Хорошо было в СССР, никто ни за кем не следил.
Ответить
Александр Викторович
28 минут назад
А мотоциклистов посему не лишают прав за заклейку номеров? А некоторые мотоциклисты номера ставят под таким углом (под сиденьем), что даже рядом едешь на машине и не можешь прочитать номер. А в случае необходимости потянул за тросик и номер стал на место!
Ответить
Волк одиночка.
36 минут назад
А,что государству платить? Всё равно всё разворуют.
Ответить
Так то
сегодня, 16:33
В Европе такие штуки уже лет тридцать используют
Ответить
гражданин начальник
сегодня, 16:29
Еще надо запретить носить темные очки, кепки с козырьком, а также отворачиваться от камер наблюдения, установленных на домах и столбах. Все должны быть идентифицированы и быть под контролем государства. Темные очки вообще пора продавать только по паспорту, а носить их можно только на пляже.
Ответить
житель
сегодня, 16:27
Прямо реклама приспособления, спасибо город 48 за идею
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 16:21
Прикольная тема не знал надо замутить себе
Ответить
омсквич
50 минут назад
Кленовый листик проще и эффективнее
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить