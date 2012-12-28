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154
сегодня, 07:40
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Статистика: куры продолжают дорожать, яйца – дешеветь

Цены на куриное мясо снова росли в Липецкой области на прошлой неделе, хотя темпы роста замедлились.

По сравнению с ростом прошлой недели цены на куриное мясо увеличились на 1,18% против 5,52% неделей ранее. Яйца продолжили терять в цене, как и в предыдущий период. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 20 по 26 мая) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе лидером среди подорожавших продуктов стала морковь – она выросла в цене на 8,88%. Стоимость картофеля увеличилась на 4,94%, свеклы – на 3,45%, капусты – на 2,42%. Яблоки подорожали на 2,15%. Увеличились цены на все наблюдаемое мясо – заметнее всего на говядину и кур (на 1,55% и 1,18% соответственно). Мороженая рыба прибавила 2,53%. Выросла стоимость мясных консервов для детского питания, подсолнечного масла, сметаны, творога, сахара, риса.

Среди подешевевших за неделю продуктов пальму первенства удерживают огурцы и помидоры, цены на которые снизились на 11,09% и 4,89% соответственно. Стоимость яиц снизилась на 1,69%. Лук подешевел на 1,38%. В этом перечне оказались также сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, овощные и фруктовые консервы для детского питания, соль, ржаной и пшеничный хлеб, гречка, водка.

Не изменились цены на маргарин, пастеризованное молоко, сыр, чай, муку, вермишель и макаронные изделия в целом.

Среди товаров повседневного спроса за прошедшую неделю стали дороже мужские носки, туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, шампунь, зубная паста, сигареты с фильтром. Подешевели на 1,14% сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула мужские и детские футболки, взрослые и детские кроссовки, спички, туалетную бумагу.
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Комментарии (2)

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Ехидный
11 минут назад
Тщательно пережёвывая пищу ты помогаешь обществу (с) И да , мясо вредно помню бессмертную классику Ильфа и Петрова )))
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Минздрав предупреждает
30 минут назад
Мясо вредно! Переходите на полезные макарошки!
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