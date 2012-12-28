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Экономика
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сегодня, 07:40
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Статистика: куры продолжают дорожать, яйца – дешеветь
Цены на куриное мясо снова росли в Липецкой области на прошлой неделе, хотя темпы роста замедлились.
На прошлой неделе лидером среди подорожавших продуктов стала морковь – она выросла в цене на 8,88%. Стоимость картофеля увеличилась на 4,94%, свеклы – на 3,45%, капусты – на 2,42%. Яблоки подорожали на 2,15%. Увеличились цены на все наблюдаемое мясо – заметнее всего на говядину и кур (на 1,55% и 1,18% соответственно). Мороженая рыба прибавила 2,53%. Выросла стоимость мясных консервов для детского питания, подсолнечного масла, сметаны, творога, сахара, риса.
Среди подешевевших за неделю продуктов пальму первенства удерживают огурцы и помидоры, цены на которые снизились на 11,09% и 4,89% соответственно. Стоимость яиц снизилась на 1,69%. Лук подешевел на 1,38%. В этом перечне оказались также сливочное масло, сухие молочные смеси для детского питания, овощные и фруктовые консервы для детского питания, соль, ржаной и пшеничный хлеб, гречка, водка.
Не изменились цены на маргарин, пастеризованное молоко, сыр, чай, муку, вермишель и макаронные изделия в целом.
Среди товаров повседневного спроса за прошедшую неделю стали дороже мужские носки, туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, шампунь, зубная паста, сигареты с фильтром. Подешевели на 1,14% сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула мужские и детские футболки, взрослые и детские кроссовки, спички, туалетную бумагу.
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