Ничья дорога

От проезда к СНТ «Металлург-3» открестились в мэрии Липецка, в администрации Грязинского района и в управлении лесного хозяйства.

В соцсетях появилась фотография совершенно убитой дороги к СНТ «Металлург-3». Увидевший ее депутат Липецкого горсовета Николай Двугрошев спросил вице-мэра Николая Дергунова, почему ее не ремонтируют?



— Потому, что она не городская. Она находится на территории Грязинского района, — ответил чиновник.



В свою очередь, мы задали этот же вопрос главе администрации Грязинского района Владимиру Рощупкину:



— Это дорога не наша. Она проходит по лесу. Думаю, что ответ на этот вопрос нужно искать в областном управлении лесного хозяйства.



В управлении лесного хозяйства нам сказали, что занимаются лесами и максимум, на что имеют право потратить средства — на обустройство подъездов к прудам и водозаборам для пожарных машин.



Знакомые с историей этой дороги (она появилась еще в прошлом веке) говорят, что ее могли построить хозспособом, после чего она должна была попасть на баланс Грязинского района. Но тогда ее записали в статус ничейных, чтобы ею не заниматься.



Вот так и вышло, что дорога в СНТ «Металлург-3» как бы ничья. Между тем в этом товариществе живет около трех тысяч человек. И туда ходит липецкий автобус по 43-му маршруту.