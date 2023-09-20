53 минуты назад
Ничья дорога
От проезда к СНТ «Металлург-3» открестились в мэрии Липецка, в администрации Грязинского района и в управлении лесного хозяйства.
— Потому, что она не городская. Она находится на территории Грязинского района, — ответил чиновник.
В свою очередь, мы задали этот же вопрос главе администрации Грязинского района Владимиру Рощупкину:
— Это дорога не наша. Она проходит по лесу. Думаю, что ответ на этот вопрос нужно искать в областном управлении лесного хозяйства.
В управлении лесного хозяйства нам сказали, что занимаются лесами и максимум, на что имеют право потратить средства — на обустройство подъездов к прудам и водозаборам для пожарных машин.
Знакомые с историей этой дороги (она появилась еще в прошлом веке) говорят, что ее могли построить хозспособом, после чего она должна была попасть на баланс Грязинского района. Но тогда ее записали в статус ничейных, чтобы ею не заниматься.
Вот так и вышло, что дорога в СНТ «Металлург-3» как бы ничья. Между тем в этом товариществе живет около трех тысяч человек. И туда ходит липецкий автобус по 43-му маршруту.
Наталья.
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