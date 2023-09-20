Общество

53 минуты назад

Ничья дорога

13 669
#ремонт дорог
4
Ничья дорога

От проезда к СНТ «Металлург-3» открестились в мэрии Липецка, в администрации Грязинского района и в управлении лесного хозяйства.

В соцсетях появилась фотография совершенно убитой дороги к СНТ «Металлург-3». Увидевший ее депутат Липецкого горсовета Николай Двугрошев спросил вице-мэра Николая Дергунова, почему ее не ремонтируют?

— Потому, что она не городская. Она находится на территории Грязинского района, — ответил чиновник.

В свою очередь, мы задали этот же вопрос главе администрации Грязинского района Владимиру Рощупкину:

— Это дорога не наша. Она проходит по лесу. Думаю, что ответ на этот вопрос нужно искать в областном управлении лесного хозяйства.

В управлении лесного хозяйства нам сказали, что занимаются лесами и максимум, на что имеют право потратить средства — на обустройство подъездов к прудам и водозаборам для пожарных машин.

Знакомые с историей этой дороги (она появилась еще в прошлом веке) говорят, что ее могли построить хозспособом, после чего она должна была попасть на баланс Грязинского района. Но тогда ее записали в статус ничейных, чтобы ею не заниматься.

Вот так и вышло, что дорога в СНТ «Металлург-3» как бы ничья. Между тем в этом товариществе живет около трех тысяч человек. И туда ходит липецкий автобус по 43-му маршруту.
13 669
#ремонт дорог
4

Комментарии (14)

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Наталья.

4 минуты назад
42й автобус!оживленный участок вплоть до беспрерывного следования на выпускные школьников,инвалидов возят по ней со всей России приехавших на инклюзивные игры,по мимо садоводов и круглогодичных жителей!
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Найти просто

18 минут назад
Если дорона ничья, то можно её Перекопать. Сразу найдутся несколько хозяев и привлекут за порчу покрытия. У нас то колодцы, то трубы ничьи.
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Эхо

25 минут назад
В Союзе всё чье-то было... А теперь тут бесхозное, там бесхозное... Вот к чему и пришли...
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Константин

25 минут назад
Автобус 42 В снт Металлург- 3 3800 домов+ снт Монтажник 1200 домов
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Елена

30 минут назад
Ул. Бурлакова, коттеджи, Дачный со дня постройки домов 35 лет ни разу ни делали никак. Пять лет назад высыпали две машины срезанного асфальта в начале и в конце, жители сами растаскали как смогли и всё. Чья дорога?
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Автобус

30 минут назад
№43 ходит на Цементник и Металлург-4. Там такая же дорога, яма на яме! И никому не нужная.
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Тимоха

32 минуты назад
Отремонтируйте убитую дорогу
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Юлия

33 минуты назад
По ней ездят те же чиновники на базу Бригантина, к водохранилищу. И никто не задался вопросом, что дорога опасна для людей.
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Триатлон

37 минут назад
Дворы и дороги во дворах тоже бесхозные?
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ГыГы

38 минут назад
Ничья? значит моя будет))
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