45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Общество
647
35 минут назад
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Криминальные авторитеты признаны виновными в занятие высшего положения в преступной иерархии и организации экстремистского сообщества, заместитель начальника тюрьмы — в превышении должностных полномочий и пособничестве преступникам.
Гия Самтредский признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, и организации деятельности экстремистской организации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет со штрафом в три миллиона рублей.
Сотрудник тюрьмы признан виновным в превышении должностных полномочий, пособничестве в организации деятельности экстремистской организации и пособничестве лицу, занимающему высшее положение в преступной иерархии. Ему назначены девять лет заключения. Также приговором суда он лишен специального звания «подполковник внутренней службы».
«Остальные фигуранты уголовного дела признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации. Они осуждены на сроки от пяти до пяти с половиной лет с ограничением свободы на срок 10 месяцев», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Уголовные дела были возбуждены по материалам областных УФСБ и УФСИН, а расследовались региональным управлением МВД. В суде обвинение поддерживала прокуратура области.
1
0
0
6
2
Комментарии