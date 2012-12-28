Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области

Криминальные авторитеты признаны виновными в занятие высшего положения в преступной иерархии и организации экстремистского сообщества, заместитель начальника тюрьмы — в превышении должностных полномочий и пособничестве преступникам.

Многотомное уголовное дело рассмотрел Липецкий областной суд в отношении 45-летнего уроженца Грузии, вора в законе Гии Самтредского, четверых заключенных елецкой тюрьмы, которых он назначил «смотрящими», а также бывшего заместителя начальника тюрьмы, помогавшего криминальному авторитету.Гия Самтредский признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, и организации деятельности экстремистской организации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет со штрафом в три миллиона рублей.Сотрудник тюрьмы признан виновным в превышении должностных полномочий, пособничестве в организации деятельности экстремистской организации и пособничестве лицу, занимающему высшее положение в преступной иерархии. Ему назначены девять лет заключения. Также приговором суда он лишен специального звания «подполковник внутренней службы».«Остальные фигуранты уголовного дела признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации. Они осуждены на сроки от пяти до пяти с половиной лет с ограничением свободы на срок 10 месяцев», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.Уголовные дела были возбуждены по материалам областных УФСБ и УФСИН, а расследовались региональным управлением МВД. В суде обвинение поддерживала прокуратура области.