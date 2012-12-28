Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
Вакансии до 250 тысяч рублей и консультация талантолога: что ждёт липчан на Всероссийской ярмарке трудоустройства
Пожар в заповеднике: в селе Студенки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше нормативов
Погода в Липецке
178
42 минуты назад
В Липецкой области жара идет на спад
31 мая и 1 июня погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди. 2 июня существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 3-8 м/сек, днем южный, усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +26 до +28 градусов.
День 31 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 3 градуса тепла.
0
0
0
2
0
Комментарии