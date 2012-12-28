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1320
сегодня, 13:18
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На улице Ушинского появились частные парковки

В мэрии уверяют, что такого не должно быть.

GOROD48 получил неожиданное послание от жительницы Сокола, которая заметила на улице Ушинского, 17 приватизированные парковочные места.

«Жильцы оккупировали паковку и повесили таблички с номерами от своих машин. Другим людям невозможно поставить свои машины. Жильцы кричат, что это их личное. Уже строят навесы. Также, рядом со стоянкой есть детская площадка, закрытая на замок, детям из соседних домов не разрешают на ней находится», — рассказала женщина.

Никаких личных парковок и детских площадок в Липецке быть не должно, уверяют в мэрии, которая уже начала снос навеса.

«Специалисты департамента развития территории начали процедуру по демонтажу незаконно установленной металлической конструкции в рамках Порядка о демонтаже временных сооружений», — сообщили нам в пресс-службе городской администрации.

О детской площадке на улице Ушинского GOROD48 уже рассказывал два года назад. Тогда председатель ТОС «Лидер» Валентина Головина объясняла, что вход на детскую площадку днем открыт, а на ночь ворота закрывают, чтобы не было шума под окнами.
парковки
детские площадки
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Комментарии (20)

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Сначала новые
Не совсем так
6 минут назад
ЖК Парус глянь , весь двор в парковках , а квартир 544 !
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липчанин
6 минут назад
Знаю одного , работает нач смены , так вот был случай ,как то мужик на четверке поставил свою машину , а тот не мог заехать на свое парковочное место и давай ногами бить по колесам , а тот мужик когда пришел , то та бычень его отругала !
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все дворы
14 минут назад
превратили в парковки, по закону 30 минут машина может находиться во дворе, дальше штраф
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Когда
15 минут назад
Во всех дворах начнут делать парковки для авто? Значит как машина ездит и фотографирует на штрафы - это норма. А то, то в старых дворах нет парковочных место - это как называется?
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Липа
24 минуты назад
По улице юбилейная 4а, напротив последнего подъезда к дереву приварен прут с замком - два места под машины. То есть незаконное завладение участком. Прошу принять меры
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Animal planet.
26 минут назад
Город 48 сделайте фоторепортаж,наглость жителей этого дома не имеет границ.
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Факт
27 минут назад
Получается если самовольно занял, значит присвоил чужое, значит украл. Если украл, оценить украденный участок земли по кадастровой стоимости и пришить уголовную статью за воровство, потом тюрьма
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Интересно
31 минуту назад
Клуб городского жителя что говорит и депутат Пинаева ?
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Ксения
35 минут назад
Да дам похоже не только навес, но и часть двора где стоят авто заасфальтирована незаконно....
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Повезло с соседями)
38 минут назад
У нас в доме таких "умных" жильцов нет)
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