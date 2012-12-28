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Общество
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сегодня, 13:18
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На улице Ушинского появились частные парковки
В мэрии уверяют, что такого не должно быть.
«Жильцы оккупировали паковку и повесили таблички с номерами от своих машин. Другим людям невозможно поставить свои машины. Жильцы кричат, что это их личное. Уже строят навесы. Также, рядом со стоянкой есть детская площадка, закрытая на замок, детям из соседних домов не разрешают на ней находится», — рассказала женщина.
Никаких личных парковок и детских площадок в Липецке быть не должно, уверяют в мэрии, которая уже начала снос навеса.
«Специалисты департамента развития территории начали процедуру по демонтажу незаконно установленной металлической конструкции в рамках Порядка о демонтаже временных сооружений», — сообщили нам в пресс-службе городской администрации.
О детской площадке на улице Ушинского GOROD48 уже рассказывал два года назад. Тогда председатель ТОС «Лидер» Валентина Головина объясняла, что вход на детскую площадку днем открыт, а на ночь ворота закрывают, чтобы не было шума под окнами.
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