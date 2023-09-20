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За сданные в лом 4,9 км трамвайных рельсов мэрия Липецка выручила 11 миллионов рублей
В городском управлении имущественных и земельных отношений уверяют: поштучно от концессионера принимали даже болты и гайки.
В прошлом году перевыполнение плана по доходам ведомство получило за счет продажи за 27,5 млн рублей недостроенного здания рембазы в Военном городке — в ходе торгов начальная цена этого лота выросла в 14 раз (правда, купивший ее воронежский предприниматель пока с этим объектом ничего не делает). Причем база ушла со второго раза — первый ее покупатель, как герои «Двенадцати стульев», отказался заплатить им же обозначенную сумму, в итоге в городской казне остались 2,2 млн рублей задатка.
В этом году перевыполнение плана произошло за счет продажи земельного участка с полуразрушенной баней в том же Военном городке за 33,7 млн рублей (на ее месте будут построены две жилых высотки), а также реализации металла, полученного от концессионера, ООО «Мовиста-Регионы Липецк», который занимается модернизацией сети горэлектротранспорта. За счет продажи металлолома городской бюджет получил 11 млн рублей.
— Вы получили эти средства за счет продажи рельсов? — спросила Ольгу Ковалеву депутат Екатерина Пинаева.
Из ответа следовало, что не только. За счет реализации всего металла. Ольга Ковалева заверила депутатов, что сотрудники управления поштучно принимали не только демонтированные рельсы, но и закладные, болты и гайки.
Чиновница сообщила, что цены на металлолом были рыночными, и что скупщикам было продано все черное железо с 4,9 км разобранных трамвайных рельсов (метр изношенного железнодорожного рельса марки «Р-65» весит до 60 килограммов, а килограмм «черняшки» в скупках Липецка стоит до 24 рублей за килограмм). То есть можно предположить, что городской бюджет получит еще 91,5 млн рублей от демонтажа старого полотна, если замене в Липецке подлежит к концу 2025 года 40,8 км трамвайных путей. А ведь в скупку еще пропадет и медь, поскольку концессионер будет менять и контактную сеть.