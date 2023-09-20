За сданные в лом 4,9 км трамвайных рельсов мэрия Липецка выручила 11 миллионов рублей

В городском управлении имущественных и земельных отношений уверяют: поштучно от концессионера принимали даже болты и гайки.

Управление имущественных и земельных отношений — самое проворное в мэрии. В прошлом и в этом годах от его деятельности городской бюджет получил 28% всех собственных неналоговых поступлений. Соответственно, 221,8 млн рублей в прошлом году при прогнозном плане в 179,6 миллиона, и 120,5 млн рублей за первые семь месяцев этого года при плане в 99,6 миллиона. Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщила и.о. начальника УИЗО мэрии Ольга Ковалева.В прошлом году перевыполнение плана по доходам ведомство получило за счет продажи за 27,5 млн рублей недостроенного здания рембазы в Военном городке — в ходе торгов начальная цена этого лота выросла в 14 раз (правда, купивший ее воронежский предприниматель пока с этим объектом ничего не делает). Причем база ушла со второго раза — первый ее покупатель, как герои «Двенадцати стульев», отказался заплатить им же обозначенную сумму, в итоге в городской казне остались 2,2 млн рублей задатка.В этом году перевыполнение плана произошло за счет продажи земельного участка с полуразрушенной баней в том же Военном городке за 33,7 млн рублей (на ее месте будут построены две жилых высотки), а также реализации металла, полученного от концессионера, ООО «Мовиста-Регионы Липецк», который занимается модернизацией сети горэлектротранспорта. За счет продажи металлолома городской бюджет получил 11 млн рублей.— Вы получили эти средства за счет продажи рельсов? — спросила Ольгу Ковалеву депутат Екатерина Пинаева.Из ответа следовало, что не только. За счет реализации всего металла. Ольга Ковалева заверила депутатов, что сотрудники управления поштучно принимали не только демонтированные рельсы, но и закладные, болты и гайки.Чиновница сообщила, что цены на металлолом были рыночными, и что скупщикам было продано все черное железо с 4,9 км разобранных трамвайных рельсов (метр изношенного железнодорожного рельса марки «Р-65» весит до 60 килограммов, а килограмм «черняшки» в скупках Липецка стоит до 24 рублей за килограмм). То есть можно предположить, что городской бюджет получит еще 91,5 млн рублей от демонтажа старого полотна, если замене в Липецке подлежит к концу 2025 года 40,8 км трамвайных путей. А ведь в скупку еще пропадет и медь, поскольку концессионер будет менять и контактную сеть.