У Евгения Боровских появился двойник

Мэр Ельца предупредил о мошенниках.

Сегодня глава Ельца Евгений Боровских сообщил в своём официальном Telegram-канале, что в социальных сетях и мессенджерах появился подозрительный аккаунт от его имени.«Будьте, пожалуйста, бдительны! Просьба – ни в коем случае не выполнять ничего, что говорят эти мошенники. Если будет необходимо, я позвоню лично», – написал елецкий мэр.