Происшествия
51 минуту назад
У Евгения Боровских появился двойник
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Мэр Ельца предупредил о мошенниках.
Сегодня глава Ельца Евгений Боровских сообщил в своём официальном Telegram-канале, что в социальных сетях и мессенджерах появился подозрительный аккаунт от его имени.
«Будьте, пожалуйста, бдительны! Просьба – ни в коем случае не выполнять ничего, что говорят эти мошенники. Если будет необходимо, я позвоню лично», – написал елецкий мэр.
Фото - t.me/evgeny_borovskih
«Будьте, пожалуйста, бдительны! Просьба – ни в коем случае не выполнять ничего, что говорят эти мошенники. Если будет необходимо, я позвоню лично», – написал елецкий мэр.
Фото - t.me/evgeny_borovskih
480