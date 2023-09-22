Происшествия

51 минуту назад

У Евгения Боровских появился двойник

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#мошенничество
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У Евгения Боровских появился двойник

Мэр Ельца предупредил о мошенниках.

Сегодня глава Ельца Евгений Боровских сообщил в своём официальном Telegram-канале, что в социальных сетях и мессенджерах появился подозрительный аккаунт от его имени.

«Будьте, пожалуйста, бдительны! Просьба – ни в коем случае не выполнять ничего, что говорят эти мошенники. Если будет необходимо, я позвоню лично», – написал елецкий мэр.

Фото - t.me/evgeny_borovskih
480
#мошенничество
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