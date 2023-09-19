46-летняя прихожанка обокрала в храме пенсионерку

Чтобы отвести от себя подозрение женщина придумала хитрый план, но кражу записала камера наблюдения.





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Елецкие оперативники раскрыли кражу 30 тысяч рублей у 70-летней женщины. Примечательно, что деньги у пенсионерки похитили в церкви.



Денег ельчанка лишилась 31 августа. Сотрудники уголовного розыска, в ходе оперативно-разыскных мероприятий и изучения записей камер наблюдения, установили причастность к краже ранее судимой 46-летней жительницы Елецкого района.



Женщину задержали и она рассказала, что заметила, как из сумки пенсионерки, стоявшей в очереди к церковному киоску, выпали деньги. Пересчитав купюры, она решила вернуть владелице половину суммы, чтобы отвести от себя подозрение.



«Наблюдая за потерпевшей, она увидела, что женщина спокойна и не предпринимает никаким мер к вызову полиции, после чего покинула храм с оставшейся суммой денег», — сообщает областное управление МВД.



Пенсионерка все же обратилась за помощью в полицию. При задержании подозреваемая вернула оставшуюся часть денег. Возбуждено уголовное дело о краже.



