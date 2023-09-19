Происшествия

45 минут назад

46-летняя прихожанка обокрала в храме пенсионерку

5 541
#кража
1

Чтобы отвести от себя подозрение женщина придумала хитрый план, но кражу записала камера наблюдения.

Елецкие оперативники раскрыли кражу 30 тысяч рублей у 70-летней женщины. Примечательно, что деньги у пенсионерки похитили в церкви.

Денег ельчанка лишилась 31 августа. Сотрудники уголовного розыска, в ходе оперативно-разыскных мероприятий и изучения записей камер наблюдения, установили причастность к краже ранее судимой 46-летней жительницы Елецкого района. 

Женщину задержали и она рассказала, что заметила, как из сумки пенсионерки, стоявшей в очереди к церковному киоску, выпали деньги. Пересчитав купюры, она решила вернуть владелице половину суммы, чтобы отвести от себя подозрение. 

«Наблюдая за потерпевшей, она увидела, что женщина спокойна и не предпринимает никаким мер к вызову полиции, после чего покинула храм с оставшейся суммой денег», — сообщает областное управление МВД.

Пенсионерка все же обратилась за помощью в полицию. При задержании подозреваемая вернула оставшуюся часть денег. Возбуждено уголовное дело о краже.  

5 541
#кража
1

Комментарии (5)

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Как гость
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Ну

8 минут назад
Грех это.
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О как !

19 минут назад
что батюшка пишет на камеру своих прихожан и их молитвы ?
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О как !

22 минуты назад
Никого не удивляет
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Гость

26 минут назад
Вы не в церкви вас не грабят, как говорил один литературный герой
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попутала поди

30 минут назад
зачем же он в храм пришла с 30 000 рублями ? Это же не банк. Да еще вот все эти опера .... Надо было простить ее и дать денег, а она сразу заявы писать на сестру свою по вере ...
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