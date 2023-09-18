У губернатора — новый заместитель, а начальник облздрава уходит в оставку

Новым вице-губернатором стала Юлия Котлярова.

В вашем браузере отключен JavaScript

О кадровых изменениях в областном правительстве сообщил сегодня губернатор Игорь Артамонов. По его словам, для усиления контроля исполнения поручений президента РФ и реализации национальных и региональных проектов введена должность еще одного заместителя губернатора. Пост восьмого по счету виц-губернатора займёт руководившая ранее управлением контроля и протокола Юлия Вадимовна Котлярова. Она будет курировать управление делами, а также управление контроля и протокола.



— Кадровые изменения произойдут и в управлении здравоохранения. Свой пост в ближайшее время по личной инициативе покинет начальник ведомства Юрий Шуршуков. Губернатор принял его отставку, — сообщили в правительстве.





