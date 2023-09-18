Общество

44 минуты назад

У губернатора — новый заместитель, а начальник облздрава уходит в оставку

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Новым вице-губернатором стала Юлия Котлярова.

О кадровых изменениях в областном правительстве сообщил сегодня губернатор Игорь Артамонов. По его словам, для усиления контроля исполнения поручений президента РФ и реализации национальных и региональных проектов введена должность еще одного заместителя губернатора. Пост восьмого по счету виц-губернатора займёт руководившая ранее управлением контроля и протокола Юлия Вадимовна Котлярова. Она будет курировать управление делами, а также управление контроля и протокола.

— Кадровые изменения произойдут и в управлении здравоохранения. Свой пост в ближайшее время по личной инициативе покинет начальник ведомства Юрий Шуршуков. Губернатор принял его отставку, — сообщили в правительстве.


5 1173
#кадры
2

Комментарии (5)

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Редкий гость.

3 минуты назад
От этих замов толку никакого, как и от губернатора, область скатывается в застойную яму, а город в болото, выхода пока никто не предложил.
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Надо

7 минут назад
Всех этих дармоедов разогнать и продать народное имущество.
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ДЗЮБА Анатолий Петрович

9 минут назад
Игорь Георгиевич формирует ,, Бабский ,, кадровый состав гибкое и удобное руководство Липецкого ПРАВИТЕЛЬСТВА ...
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Не справляется.

14 минут назад
Поменьше надо ездить по России и сидеть на месте. Много задач не решено как и предвыборных обещаний.
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да

20 минут назад
скоро уже надо будет строить новое здание обкома для расплодившихся вице-губернаторов, вице-генералов и вице-адмиралов
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Бизнес

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