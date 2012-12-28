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137
27 минут назад
2

Пожар в Усманском районе будут тушить авиационные группы из Москвы и Астрахани

Остановить пламя пока не удается. Площадь пожара уже превысила 200 гектаров.

О непростой обстановке в Усманском районе рассказал губернатор Игорь Артамонов. Пламя распространяется из-за сильного ветра и огнем охвачено уже больше 200 гектаров леса. Пожар возвращается на ранее потушенные участки, и приходится снова тушить пламя.

По словам губернатора, лес тушат свыше двухсот спасателей и десятки единиц техники, включая авиацию МЧС. К ним присоединились пожарные из Воронежа, ожидаются авиационные группы из Москвы и Астрахани.

«Прямой угрозы для населённых пунктов пока нет, но задымление серьёзное. Пробы атмосферного воздуха, отобранные Роспотребнадзором в сёлах Беляево, Шаршки и Песковатка-Казачья, по всем показателям соответствуют требованиям. Однако селе Студентки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше гигиенических норм. Если вы находитесь вблизи зоны пожара, по возможности избегайте лишних поездок, держите окна закрытыми, а при сильном задымлении используйте маски — особенно это важно для людей с заболеваниями дыхательных путей», — попросил Игорь Артамонов.

пожар
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Стерх
3 минуты назад
Просто надо вместо лесов аттракционы везде понаставить.
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Житель
5 минут назад
Очень жаль все живое,столько птиц и всяких мелких зверушек погибло.Что же так не расторопно действует власть?
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