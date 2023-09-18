Происшествия

17 минут назад

33-летняя липчанка обронила 5000 рублей: на поднявшего деньги пенсионера возбудили уголовное дело

1 244
#кража
2
33-летняя липчанка обронила 5000 рублей: на поднявшего деньги пенсионера возбудили уголовное дело
33-летняя липчанка на выходе из магазина по улице Водопьянова потеряла 5 000 рублей.

«Женщина заметила пропажу купюры и обратилась за помощью к продавцам. Они рассказали, что видели, как мужчина поднял деньги и вышел из помещения. Потерпевшая обратилась в полицию», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Когда мужчина вернулся в магазин, продавцы предупредили его, что видели, как он присвоил чужие деньги. Но мужчина начал уверять их в том, что деньги принадлежат ему, и возвращать их он не собирается. В результате 70-летнего подозреваемого задержали полицейские. Он во всём сознался и возместил ущерб.

Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
1 244
#кража
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

brat095

3 минуты назад
Что за государство теперь то что нашел уже инициируется как кража.
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Подозреваемая в убийстве сожителя арестована на два месяца
#убийство
5
Подозреваемая в убийстве сожителя арестована на два месяца

сегодня, 10:47

Происшествия
За две недели жители Липецкой области перевели мошенникам 57 миллионов рублей
#мошенничество
13
За две недели жители Липецкой области перевели мошенникам 57 миллионов рублей

сегодня, 10:32

Происшествия
В Липецке горели две квартиры и гараж
#МЧС #пожар
В Липецке горели две квартиры и гараж

сегодня, 09:41

Происшествия
Кражу 60 пачек масла записала камера наблюдения
#кража
8
Кражу 60 пачек масла записала камера наблюдения

сегодня, 09:24

Происшествия
В Чаплыгине пропала 89-летняя бабушка
#Поиск людей
4
В Чаплыгине пропала 89-летняя бабушка

вчера, 18:50

Происшествия
В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок
#Обналичивание денег #фирма-однодневка
12
В Липецке возбудили уголовное дело на создателя фирм-однодневок

вчера, 09:46

Происшествия