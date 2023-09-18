33-летняя липчанка обронила 5000 рублей: на поднявшего деньги пенсионера возбудили уголовное дело

33-летняя липчанка на выходе из магазина по улице Водопьянова потеряла 5 000 рублей.



«Женщина заметила пропажу купюры и обратилась за помощью к продавцам. Они рассказали, что видели, как мужчина поднял деньги и вышел из помещения. Потерпевшая обратилась в полицию», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Когда мужчина вернулся в магазин, продавцы предупредили его, что видели, как он присвоил чужие деньги. Но мужчина начал уверять их в том, что деньги принадлежат ему, и возвращать их он не собирается. В результате 70-летнего подозреваемого задержали полицейские. Он во всём сознался и возместил ущерб.



Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.