Общество

сегодня, 13:05

Мэрия спаслась от последствий неудачной сделки администрации Михаила Гулевского

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#бюджет
Мэрия спаслась от последствий неудачной сделки администрации Михаила Гулевского

В пользу управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка завершился судебный процесс по изъятию муниципального имущества из городской казны.

И.о. начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Ольга Ковалева рассказала в горсовете об окончании длившейся шесть лет судебной тяжбы по иску конкурсного управляющего обанкротившегося Липецкого областного банка к мэрии. С 2016 года конкурсный управляющий пытался отобрать у городской администрации 16 объектов недвижимости ценой в 126 млн рублей (в ценах 2010 года), которые мэрия в виде залога передала ООО «КДС-Липецк» под заем на строительство в промзоне на улице Ковалева завода по производству технической керамики. В итоге завод так и не был построен, а предприятие задолжало банку 50 млн рублей.

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— На протяжении этого времени прошло три судебных процесса, в ходе которых мэрия доказывала, что компания являлась недобросовестным заемщиком. Это, кстати, был последний бизнес-проект, под который мэрия давала недвижимость муниципального залогового фонда. После злополучной истории с «КДС-Липецк» объекты муниципальной собственности в залог коммерсантам больше не передавались, — сказала Ольга Ковалева.

Сейчас в залоговом фонде городской администрации находятся 13 нежилых помещений общей площадью 2,7 тыс кв.м.

13 лет назад кредит в 50 миллионов рублей под залог городской недвижимости в банке получил учредитель и генеральный директор ООО «КДС-Липецк» Сергей Стрельцов. Он намеревался построить на улице Ковалева завода по производству 150 тонн керамических изоляторов в месяц. Но завод Сергей Стрельцов так и не построил и займа банку не вернул.

— Мне тогда был нужен кредит под громкий инвестиционный проект, который высоко оценил лично глава правления Роснано Анатолий Чубайс, — так тогда бизнесмен прокомментировал свое фиаско GOROD48. — Без какого-либо протеже в администрации Липецка я получил под строительство завода объекты муниципальной недвижимости. А сейчас я понимаю, что делать этого было нельзя. Ну, как можно давать в залог помещения под какой-либо бизнес-проект без оценок риск-менеджера? А человека с такой должностью в администрации города не было и нет.

Не срослось с заводом — срослось с мэрией. Глава Липецка Михаил Гулевский, не смотря на скандал с городским залоговым фондом, в сентябре 2012 года назначил Сергея Стрельцова председателем департамента экономики. Но в должности чиновника Стрельцов продержался недолго: Гулевский расстался с ним в мае следующего года.

Впрочем, Сергей Стрельцов не пропал. Он и его родной брат в 2016 году учредили ООО «ЭК «Энерком», которая очень неплохо развивается. Так, по данным бизнес-агрегаторов, в 2022 году компания получила 371,5 млн рублей выручки — на 395% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила 25,1 млн рублей против 713 тысяч в 2021-м (рост — 3 417%).
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#бюджет

Комментарии (3)

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Пусть работают

32 минуты назад
хотя бы вполовину так неудачно, как администрация Гулевского, на руках носить будем.
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ЮВП

36 минут назад
А Фонтаныч не в убытке ?
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гость

сегодня, 13:17
а завод почему не построили? Про это ни слова. Куда полиция смотрела? Мошенничество чистой воды.
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