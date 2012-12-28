В Ельце — угроза атаки БПЛА

Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
На трех из четырех пляжах Липецка вода небезопасна для купания по микробиологическим показателям
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
К тушению пожара в Воронежском заповеднике на территории Усманского района привлекается авиация
Пожар в заповеднике: в селе Студенки выявлено содержание взвешенных веществ и сажи выше нормативов
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