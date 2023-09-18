«Осознаю всю степень ответственности»: как депутаты облсовета выбирали нового председателя

За Владимира Серикова было отдано 27 голосов. Фракция КПРФ отказалась участвовать в голосовании.

Сегодня внеочередная сессия областного Совета началась с представления депутатам нового начальника УМВД РФ по Липецкой области генерал-майора Дмитрия Петрова. Потом сессия поддержала предложение правительства области поднять с 1 октября на 5,5% оклады тем категориям работников бюджетных организаций, которые не попали под действие майских указов президента страны (повышение зарплаты коснется 40 тысяч работников, на что выделено 106,8 млн рублей) и на 10-30% — окладов работникам территориального фонда обязательного медицинского страхования.А потом произошло то, ради чего, собственно, и созывалась внеочередная сессия: выборы нового спикера областного Совета. Прежний, Дмитрий Аверов, выиграл мандат депутата Госдумы на закончившихся неделю назад дополнительных выборах по 114 избирательному округу. На сессии де-факто новый член Нижней палаты Государственного Собрания РФ Дмитрий Аверов досрочно сложил свои полномочия.— Благодарю липчан за поддержку моей кандидатуры, а в данном случае партии «Единая Россия», кандидатуры, которую выдвинул губернатор Игорь Георгиевич Артамонов. Благодарю команду губернатора, и в нее включаю всех жителей области, настроенных патриотически, настроенных на развитие региона. Спасибо за два года плодотворной работы, коллеги, в этом созыве! Мы много с вами поработали в интересах жителей региона. Нас скоро ждут самые главные в стране выборы, самая серьезная избирательная кампания — выборы президента России. Я уверен, что патриотически настроенные жители Липецкой области поддержат кандидатуру действующего президента Владимира Владимировича Путина, — сказал Дмитрий Аверов, передал бразды правления своему заместителю Владимиру Богодухову и ушел в зал, где сел рядом с еще одним бывшим спикером облсовета Павлом Путилиным.По вопросу избрания нового председателя прозвучало всего одно выступление. Единственный депутат от ЛДПР Анатолий Емельянов, который на довыборах депутата Госдумы занял третье место, заявил, что партия не признала их итогов, так как на сообщения о нарушениях на них, о возможных вбросах бюллетеней в селе Екатериновка Елецкого района до сих пор не получила ответов от облизбиркома.Вице-спикер Владимир Богодухов, которого еще на прошлой неделе считали сменщиком Дмитрия Аверова, сообщил, что утром фракции «ЕР» определилась с кандидатом нового спикера — кресло председателя займет Владимир Сериков.— Владимир Витальевич Сериков известен вам всем. Он — ваш коллега, возглавляет один из комитетов областного Совета. Он наш, местный, из Ельца. Родился в семье производственника, закончил МГИМО, имеет высокий уровень образования. Не так давно, после окончания института, вернулся в Елец, стал директором оборонного завода. В период его работы число работников предприятия увеличилось вдовое, вырос в несколько раз оборонный заказ. Владимир Витальевич — настоящий патриот. Он направил большие личные средства в зону СВО, постоянно отправляет туда разное оборудование, часто сам туда его доставляет. Ему 28 лет. Кто-то скажет, что он молодой и незрелый. Но фракция так не считает. Все у него получится. Мы верим, что местные молодые яркие таланты сделают наш регион еще более успешным, — с такой короткой речью выступил губернатор Игорь Артамонов, секретарь регионального отделения «Единой России».Член фракции КПРФ Николай Быковских заявил, что все выборы могут называться таковыми, если они альтернативные. И предложил на должность спикера еще одного участника прошедших выборов, руководителя фракции коммунистов Сергея Токарева.Владимир Богодухов в соответствие с регламентом предложил голосовать за включение в бюллетень отдельно по каждой кандидатуре. В итоге вышло, что за Владимира Серикова отдали голоса 37 депутатов (т.е. за кандидата т «ЕР» проголосовали и коммунисты), а за Сергея Токарева — только 17. В итоге выборы стали безальтернативными.В знак протеста фракция КПРФ за исключением Валентины Хромовской покинула зал заседаний, а член ЛДПР Анатолий Емельянов отказался войти в состав счетной комиссии.В итоге оставшимся депутатам было выдано 28 бюллетеней для тайного голосования. При подсчете голосов один из бюллетеней признали недействительным. За Владимира Серикова проголосовали 27 его коллег, в том числе он сам и его 73-летний дед Владимир Архипенко, советник внука по науке административно-управленческого аппарата АО «Энергия».Перед тем, как занять место в президиуме, Владимир Сериков поблагодарил коллег за поддержку:— Смею заверить вас, что с командой губернатора мы продолжим курс на социальную ориентированность, на адресную поддержку населения. Я осознаю всею степень ответственности, которая возлагается на региональный парламент и на меня лично. Мы живем в сложный исторический период, когда население и власть должны быть единым целым. Мы обязаны сохранить суверенитет Родины, обеспечить динамичное развитие региона. Коллеги, надеюсь на консолидацию вне зависимости от фракционной и партийной принадлежности, ведь нам с вами развивать наш регион в условиях сложнейших внешних и внутренних вызовов. Как коренной ельчанин, буду усердно работать для того, чтобы каждый житель области уверенно говорил: «Хочу здесь жить»!