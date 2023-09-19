Общество

сегодня, 15:30

Мэрия не нашла желающих прокредитовать ее на 450 миллионов рублей по техническим причинам

5 489
#бюджет
1
Мэрия не нашла желающих прокредитовать ее на 450 миллионов рублей по техническим причинам

Уже после размещения заявки городского департамента финансов на электронной торговой площадке Центробанк повысил ключевую ставку на 1% — до 13% годовых.

На прошлой неделе Центробанк поднял на 1% ключевую ставку. С 12% до 13%. Именно по этой причине департамент финансов мэрии Липецка не смог найти желающих выделить городу возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в 450 млн рублей. На торги не было подано ни одной заявки.

Как стало известно GOROD48, во время проведения электронного аукциона Центробанк повысил ключевую ставку на 1% — до 13% годовых, в то время как мэрия торговала контракт по схеме «12 + 1» (12% ключевой ставки ЦБ плюс 1% сверх этой величины, которую мог заплатить департамент финансов).

— Ничего страшного не случилось. Продолжим взаимоотношения с правительством области по бюджетному кредитованию, — сказали GOROD48 в департаменте.

Мэрия хотела получить кредит в рамках возобновляемой кредитной линии сроком на три года по цене не более 175 820 547 рублей за весь срок действия кредитной линии с размером процентной ставки до 13 процентов в год. Это регламентировано соглашением между управлением финансов Липецкой области и администрацией Липецка от 29.12.2022, в котором установлен предельный размер процентной ставки по привлечению бюджетом города кредитов от кредитных организаций, который не должен превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 1 процент годовых.

По состоянию на сегодня дефицит муниципального бюджета составляет 1 365 200 000 рублей, хотя в начале года составлял всего 351 млн рублей. То есть за девять месяцев разрыв между доходами и расходами городской казны вырос на миллиард!
5 489
#бюджет
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что

6 минут назад
Триатлон, опять про Лысый остров...
ответить

Пенсионер

51 минуту назад
Почта банк даёт кредит под 4,7проц.а они берут под 13 .это какой же откат.Рекламу надо смотреть.
ответить

Триатлон

55 минут назад
Расскажите как изменился уровень жизни в нашей области по сравнению с соседними областями за время правления ценителя джазовой музыки и пробежек.
ответить

Горожанин

сегодня, 15:43
Пусть каждый липецкий чиновник вернет в казну то что прикарманил еще и останется.
ответить
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Липчане жалуются на дым и гарь: в частном секторе жгут бурьян и мусор
#поджог #пожар
Липчане жалуются на дым и гарь: в частном секторе жгут бурьян и мусор

6 минут назад

Общество
Доходы Липецка выросли сразу на 3,4 миллиарда рублей
#бюджет
1
Доходы Липецка выросли сразу на 3,4 миллиарда рублей

25 минут назад

Общество
Вандалы испортили две «умные остановки» в Липецке
#цифровизация #вандализм
4
Вандалы испортили две «умные остановки» в Липецке

26 минут назад

Общество
В Липецкой области пересчитали дичь
#птицы
5
В Липецкой области пересчитали дичь

сегодня, 15:22

Общество
Cтроительная фирма выдумала опыт работы на 820 миллионов рублей
#УФАС #строительство
8
Cтроительная фирма выдумала опыт работы на 820 миллионов рублей

сегодня, 13:01

Общество
Вера Урываева: «Мало ли кому что в голову взбредет!»
32
Вера Урываева: «Мало ли кому что в голову взбредет!»

сегодня, 12:37

Общество