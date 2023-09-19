Мэрия не нашла желающих прокредитовать ее на 450 миллионов рублей по техническим причинам

Уже после размещения заявки городского департамента финансов на электронной торговой площадке Центробанк повысил ключевую ставку на 1% — до 13% годовых.

На прошлой неделе Центробанк поднял на 1% ключевую ставку. С 12% до 13%. Именно по этой причине департамент финансов мэрии Липецка не смог найти желающих выделить городу возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности в 450 млн рублей. На торги не было подано ни одной заявки.



Как стало известно GOROD48, во время проведения электронного аукциона Центробанк повысил ключевую ставку на 1% — до 13% годовых, в то время как мэрия торговала контракт по схеме «12 + 1» (12% ключевой ставки ЦБ плюс 1% сверх этой величины, которую мог заплатить департамент финансов).



— Ничего страшного не случилось. Продолжим взаимоотношения с правительством области по бюджетному кредитованию, — сказали GOROD48 в департаменте.



Мэрия хотела получить кредит в рамках возобновляемой кредитной линии сроком на три года по цене не более 175 820 547 рублей за весь срок действия кредитной линии с размером процентной ставки до 13 процентов в год. Это регламентировано соглашением между управлением финансов Липецкой области и администрацией Липецка от 29.12.2022, в котором установлен предельный размер процентной ставки по привлечению бюджетом города кредитов от кредитных организаций, который не должен превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 1 процент годовых.



По состоянию на сегодня дефицит муниципального бюджета составляет 1 365 200 000 рублей, хотя в начале года составлял всего 351 млн рублей. То есть за девять месяцев разрыв между доходами и расходами городской казны вырос на миллиард!