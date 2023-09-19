сегодня, 15:30
Мэрия не нашла желающих прокредитовать ее на 450 миллионов рублей по техническим причинам
Уже после размещения заявки городского департамента финансов на электронной торговой площадке Центробанк повысил ключевую ставку на 1% — до 13% годовых.
Как стало известно GOROD48, во время проведения электронного аукциона Центробанк повысил ключевую ставку на 1% — до 13% годовых, в то время как мэрия торговала контракт по схеме «12 + 1» (12% ключевой ставки ЦБ плюс 1% сверх этой величины, которую мог заплатить департамент финансов).
— Ничего страшного не случилось. Продолжим взаимоотношения с правительством области по бюджетному кредитованию, — сказали GOROD48 в департаменте.
Мэрия хотела получить кредит в рамках возобновляемой кредитной линии сроком на три года по цене не более 175 820 547 рублей за весь срок действия кредитной линии с размером процентной ставки до 13 процентов в год. Это регламентировано соглашением между управлением финансов Липецкой области и администрацией Липецка от 29.12.2022, в котором установлен предельный размер процентной ставки по привлечению бюджетом города кредитов от кредитных организаций, который не должен превышать уровень ключевой ставки, увеличенной на 1 процент годовых.
По состоянию на сегодня дефицит муниципального бюджета составляет 1 365 200 000 рублей, хотя в начале года составлял всего 351 млн рублей. То есть за девять месяцев разрыв между доходами и расходами городской казны вырос на миллиард!
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