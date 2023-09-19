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Вера Урываева: «Мало ли кому что в голову взбредет!»

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Вера Урываева: «Мало ли кому что в голову взбредет!»

В горсовете попросили мэрию обойтись без излишнего креатива к очередной годовщине Великой Победы и к будущему Дню города.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета заместитель председателя департамента развития территорий Алексей Тихомиров рассказал о деятельности МКУ «Центр развития территории», который до мая этого года назывался «Городским центром рекламы».

В функции новой организации вошел надзор за рынком уличных рекламных конструкций, контроль за исполнением муниципальной программы «Мой двор», развитие территориального общественного самоуправления, работа с населением в части благоустройства.

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Алексей Тихомиров сообщил, что в 2022 году в разных районах города на красных линиях главных улиц и в микрорайонах было демонтировано 1458 обнаруженных незаконных рекламных конструкций, а с начале этого года — 1200. В городской бюджет за два года поступило 28,8 млн рублей от заключенных договоров на установку и эксплуатацию наружной рекламы.

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В прошлом году финансирование программы «Мой двор» составило 182,6 млн рублей. Ее результатом стало комплексное благоустройство 58 дворов, которыми пользуются 12 680 жителей многоквартирных домов. Сотрудники МКУ активно мониторят состояние дворов и контейнерных площадок. Нарушителям городских Правил благоустройства выдано почти три тысячи предостережений о соблюдении обязательных требований чистоты, в ГЖИ по Липецкой области направлено 339 заявлений для принятия мер в отношении управляющих компаний, а в адрес областного управления экологии и природных ресурсов - 9 материалов о несанкционированном сливе жидких бытовых отходов.

Председатель депутатской комиссии Вера Урываева поинтересовалась Алексея Тихомирова, кто принимал решения о праздничном оформлении Липецка в день Победы и в День города?

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— У нас же есть привычные цвета. Были же всегда бело-зеленые флаги с липовыми цветочками. И было красиво — я недавно просматривала архивные фотографии. А в этот раз в День города мы увидели красные и фиолетовые цвета!

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И хотя мэрия уже давала пояснения на этот счет, Алексей Тихомиров еще раз повторил, что в этом году белый, красный и зеленый цвета выбрали ученики Школы креативных индустрий. «Был объявлен конкурс, и эти цвета легли в основу концепции Дня города».

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— Но к конкурсу должно было быть прописано техзадание. А то мало что в голову кому взбредёт? Нужно ставить рамки! А то если так пойдет, то и флаг города мы переделаем. У нас же есть бренд Липецка? Есть. А раз он есть, давайте его придерживаться. А то в этот раз мы получили массу негатива от жителей. Критиковали и нас, и вас! — сказала Вера Урываева.

Коллегу поддержал депутат Станислав Каменецкий. В пример непродуманности идей оформления города к 9 мая он привел красно-белые флаги, которыми украсили Липецк.

— Белый флаг в таком контексте — это символ капитуляции! — воскликнула председатель депутатской комиссии. — Давайте в следующем году обойдёмся без излишнего креатива. И конструкции для праздничного оформления не мешками с песком надо укреплять, как это было на Петровском спуске в этом году! 

Депутат Андрей Иголкин спросил, заложено ли муниципальное финансирование на новогоднее убранство города? В частности, на елки во во дворах? «Чтобы в середине декабря не спохватились и чтобы потом по депутатам и по бизнесу не бегали с просьбами».

Ему ответили, что мэрия на днях объявит конкурс на новогоднюю концепцию украшения города и тогда станет ясно, будут ли устанавливать елки в микрорайонах.
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Комментарии (8)

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Ага

3 минуты назад
Липецкие басни, он такое-же отношение к Липецку имеет как и Пушкин. Ага.
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Липецкие басни

5 минут назад
Триатлон, это ты на Мюнхен намекаешь? А может на Израиль?
ответить

Липецкие басни

14 минут назад
Зачем-то Новгородскому князю памятник поставили, а они про какие-то флажки спорят, надо было Магаданскому князю памятник ставить, он такое-же отношение к Липецку имеет как и Новгородский! Ну или Лужкову, он тот ещё "деятель".
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Триатлон

19 минут назад
Раньше деревья высаживали и бурьян косили, сейчас лысый остров, лысый парк, если так дальше под джаз всё вырубать, то окажемся в пустыне и никуда Липчане не убегут в отличие от некоторых единиц.
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Патриот

20 минут назад
Хорошо что хоть не радужные цвета..
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И смех, и грех

25 минут назад
Для двоечников, да ладно дуться, оформление вам любое сделают, все флаги вывесят, лишь бы не менялась суть "нынешнего времени" :)))
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ЦЕНТР

33 минуты назад
Вере Ивановне однажды в голову взбрело сквер на ул.Плеханова снести и магазин построить. А тут из-за флажков кипишь.
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Для двоечников

40 минут назад
Флаг Победы-это красный цвет.Флаги должны соответствовать тому времени.И не надо царский флаг демонстрировать,деды воевали не за царя.
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