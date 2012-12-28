Липецкая вечЁрка: полыхающий заповедник, захват парковок и приговор вору в законе и замначальнику тюрьмы

Сегодня, 30 мая, пожарные продолжают тушить усманскую часть Воронежского биосферного заповедника, липчане пожаловались на захват парковок у дома, и вор в законе вместе с заместителем начальника тюрьмы выслушал приговор.