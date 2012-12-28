Вор в законе Гия Самтредский, смотрящие и заместитель начальника тюрьмы осуждены в Липецкой области
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Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
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Общество
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20 минут назад
Липецкая вечЁрка: полыхающий заповедник, захват парковок и приговор вору в законе и замначальнику тюрьмы
Сегодня, 30 мая, пожарные продолжают тушить усманскую часть Воронежского биосферного заповедника, липчане пожаловались на захват парковок у дома, и вор в законе вместе с заместителем начальника тюрьмы выслушал приговор.
Но уже к вечеру площадь пожара увеличилась до 40 гектаров. А сегодня утром, благодаря прокуратуре, липчане узнали, что пожар начался после падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей. К тушению пожара привлекли авиацию МЧС.
Сотрудники регионального Роспотребнадзора начали мониторить качество воздуха на территории Усманского района.
К вечеру площадь пожара выросла уже до 300 гектаров: огонь разнес сильный ветер. Лес тушат более 200 человек с помощью 55 единиц техники, задействована авиация МЧС.
«Больно на это смотреть, пожалуйста, постарайтесь скорее потушить пожар», — попросил Гость.
«А по поводу РЖД никаких указаний? Существует нормы, да и санитарные зоны от полотна. Где полностью несёт обязанность РЖД — содержать эти нормы в порядке. Тогда и сухостой не будет падать на контактные сети», — удивился другой Гость.
«Мы хотим, чтоб сухостои в городе рубили, там вон в заповеднике и на путях РЖД бардак», — добавил 111.
«Раньше ходили в походы, жгли костры, ветку в районе километра не найти. А сейчас с законами — ноги можно сломать в лесу об валежник», — рассказала Яма и дороги.
«Горит сильно. Дым застлал всё вокруг. Заповедник биосферный, валежником завален. Пожарным не подойти, не подъехать. Территория возгорания гораздо больше, чем пишут. Тушат почти четыре часа. Сосна горит. Пожар верховой. Ветер ужасный. Огонь идёт на село Пескаревка. Совсем не смешно, как некоторым здесь комментаторам», — поделилась впечатлениями от вчерашнего дня Ольга.
В последний раз пожар подобной силы полыхал в области 15 лет назад.
Зато в другом заповеднике — «Галичья гора» сегодня был знаменательный день: орнитологи выпустили в дикую природу филинов. Так началась программа по восстановлению популяции этой редкой птицы, занесенной в Красную книгу России.
По словам заместителя заповедника Владимира Сарычева, в Липецкой области появляется одна-две пары филинов, не больше.
На улице Ушинского появились частные парковки. В мэрии их тут же объявили незаконными и отправились демонтировать.
«Просто поражает, сколько наглости у этих людей! Помимо того, что снести эти сооружения, надо еще ощутимые штрафы выписывать, иначе этих людей не остановить! И что самое неприятное, случаев такого поведения становится все больше, сама с этим не раз сталкивалась, в ответ на замечание грубят», — написала Галина.
«Почему нет, если собрание жильцов постановило, заплатило и согласовало?» — встал на защиту жильцов Vova.
«По улице Юбилейной, 4а, напротив последнего подъезда, к дереву приварен прут с замком — два места под машины. То есть, незаконное завладение участком. Прошу принять меры», — сигнализировала Липа.
«Запрещено, а 9 микрорайон, 22 давно такая парковка с навесом прямо под окнами дома, администрация не реагирует. Наверное, всё определяет статус собственника авто», — добавил С.
«Ракушка есть на улице Звездной, 4. И никакая сила не может её сдвинуть десятилетиями!», — пожаловался Отстал от жизни.
«Бунина, 10 огорожена частная парковка машин на 10 с цепью на въезде», — сообщил 26-й.
«Когда во всех дворах начнут делать парковки для авто? Значит, как машина ездит и фотографирует на штрафы — это норма. А то, что в старых дворах нет парковочных место — это как называется?», — возмутился спросил комментаор.
«У нас же как думает народ. Если коллективное, значит ничьё. И хватательный рефлекс очень сильно развит. Совершенно не могут определить, где заканчиваются границы своей собственности и начинается чужая. Потребуются многие годы, возможно, десятилетия, чтобы мозги поменять», — пояснил таков менталитет.
Липецкий областной суд вынес приговор 45-летнему вору в законе Гии Самтредскому, четверым заключенным елецкой тюрьмы, которых он назначил «смотрящими» и бывшему заместителя начальника тюрьмы, помогавшему криминальному авторитету.
Гия Самтредский осужден на 13 лет лишения свободы со штрафом в три миллиона рублей за занятие высшего положения в преступной иерархии и создание экстремистской организации.
Сотрудник тюрьмы в заключении проведет девять лет — за превышение должностных полномочий, пособничество в организации деятельности экстремистской организации и пособничество лицу, занимающему высшее положение в преступной иерархии. Он лишен звания «подполковник внутренней службы».
Остальные заключенные признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации. Они осуждены на сроки от пяти до пяти с половиной лет.
В выходные жара начнет спадать. Завтра в Липецке возможен кратковременный дождь, и от +26 до +28 градусов.
В воскресенье, 1 июня, на пляжах Липецка начинается купальный сезон. Правда, он уже не первый год испорчен состоянием воды в реке Воронеж: она не пригодна для купания на Сокольском, Тракторозаводском и Новолипецком пляжах. Вода не опасна только на Центральном пляже. Хорошо хоть, что песок везде отвечает нормам.
Видео пресс-службы правительства области
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