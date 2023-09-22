Общество

сегодня, 12:40

Общество с очень ограниченной ответственностью выиграло торги на перекладу плитки в центре Липецка

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#благоустройство #скандал
Общество с очень ограниченной ответственностью выиграло торги на перекладу плитки в центре Липецка

ООО «СМУ-5» сорвало один муниципальный контракт, но тут же выиграло торги на ремонт тротуара на Плехановском спуске!

Объявленный управлением главного смотрителя конкурс на ремонт тротуара на Плехановском спуске (от дома №4 по улице Советской до дома № 10 по ул. Плеханова) со стартовой ценой контракта в 12,8 млн рублей выиграло ООО «СМУ-5», сбившее цену до 12 480 000 рублей. Это та самая скандальная компания, с которой мэрия Липецка с этого понедельника находится в процессе одностороннего расторжения контракта по не исполненным обязательствам программы «Ямы во дворах»!

Как такое стало возможным?

В УГС Липецка говорят, что такие выверты позволяет 44-й ФЗ о госзакупках. Пока не пройдут все обязательные законом процедуры по расторжению не исполненного контракта, организация может продолжать участвовать в торгах и их выигрывать.

Напомним, что СМУ-5 выиграла муниципальный контракт на ремонт дорог во дворах и внутриквартальных проездах, снизив стартовую цену с 27,6 млн рублей до 15,3 миллионов. Документ был подписан 8 августа. На следующий день подрядчик должен был начать работу, а к 27 октября ее закончить. Но он лишь срезал старое покрытие во дворах домов на улицах Неделина, 15а, 15б и 15в, Котовского, 14 и 19, Механизаторов, 13, Плеханова 3 и 33б и остановился. Как говорят в УГС Липецка, подрядчик не нашел субподрядчика на выполнение этого контракта.

Официально все бюрократические процедуры по расторжению 15-миллионного контракта заказчик завершит 2 октября. Возможно, к этому времени СМУ-5 и залатает те несколько дворов, в которых начал работы. По крайней мере, компания, в которой по данным бизнес-агрегаторов работает два человека, демонстрирует такое желание. Однако в УГС Липецка уже сомневаются в качестве использованных подрядчиком материалов.

— Нам кажется, что СМУ-5 сначала ввязывается в торги, сбивает до минимума цену, становится победителем аукционов, а потом судорожно ищет субподрядчика на выполнение работ, — говорят в УГС Липецка.

Контракт на замену плитки на Плехановском спуске с ООО «СМУ-5» заказчик подпишет на следующей неделе. Что будет потом — неизвестно. Если с этим подрядчиком мэрия расторгнет контракт на ремонт дворов, то, конечно, его не допустят к работе по замене плитки в центре Липецка. И тогда этот контракт придется торговать заново — с исполнением в следующем году, ведь в морозы обустраивать пешеходную зону на крутом Плехановском спуске будет невозможно.
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#благоустройство #скандал

Комментарии (3)

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Алькаш

11 минут назад
И пошло общество искать исполнителей.Может и найдёт.
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Нина

38 минут назад
На Опытной поворот мимо Радуги и церкви дорогу когда уж отремонтируют,шлепки наставили как по гармошке едешь ну а дальше если проехать там вообще узабв
ответить

077

сегодня, 12:51
Цирк цирк цирк
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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