Неделя 48
50 минут назад
Дети, транспорт, пробки, давка, жесть! Что-нибудь другое в этой жизни есть?
471
#такси #отопление #тарифы #благоустройство #капремонт #коронавирус #управляющая компания #конфликт #ДТП
Итоги недели.
Будьте осмотрительны! Сегодняшняя «Эстафета легкоатлетов внесёт изменения в движение транспорта по центру Липецка». С 10.00 до 12.30 автобусы будут двигаться по улицам Интернациональной, площади Плеханова, Зегеля, Ленина, Гагарина в режиме ожидания. Водителям другого транспорта лучше предусмотреть пути объезда заранее.
Какую лучше брать мормышку и где зимуют караси
Вчера насильно я узнал в такси
«Приехали: Липецк может остаться без такси!» В это трудно поверить, но с 1 сентября в силу вступает новый федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», который требует проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также предрейсовый контроль технического состояния автомобиля. К физлицам с личными автомобилями законом предъявлены такие же требования, как к советским государственным таксомоторным предприятиям советского времени!
Только представьте этот сценарий: перестали работать приложения для заказа такси в смартфонах. Десятки тысяч горожан не могут привычным образом добраться до работы или отвезти детей в школу. Тысячи липецких водителей такси остались без подработок. Об этом на совещании в региональном управлении дорог и транспорта заявили представители «Объединения самозанятых России». По их словам, в Липецке, как и в ином другом городе нет достаточного количества учреждений, которые могли бы обследовать такси и таксистов, львиная доля которых — самозанятые.
ОСР обратилось в Минтранс России с просьбой убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Если закон не поменяют, Россия станет четвертой страной в мире после Таджикистана, Казахстана и Белоруссии, где от водителей такси будут требовать ежедневные медосмотры и техосмотры.
«Областное управление дорог и транспорта прокомментировало опасения таксистов». Заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев считает новый закон своевременным, и говорит о том, что у органов власти есть еще время приготовиться к его исполнению.
— Думаю, что введение новых правил отрегулирует рынок таксомоторных перевозок. С него уйдут серые схемы, нелегалы из бывших союзных республик. Это неминуемо приведет к росту тарифов и увеличению заработков людей, непосредственно занятых в пассажирских перевозках, а также обезопасит граждан, — написал Взгляд со стороны.
— Сейчас с частников хоть что-то капает в бюджет, а как перейдут в бомбилы-подпольщики, то ничего, ни копейки. Скорее, будут наживаться крышующие, — считает Депутат.
— Все исключительно для блага народа, как всегда. Живите и радуйтесь, чем вам не комфорт ездить в развалюхи автобусах, а то слишком жирно ездить на такси, — заметил Ух.
О том, как непросты дела в этой сфере, можно прочитать в публикации: «Многодетный отец против таксистки: в дело о 18 тысячах долга приплели президента».
В мэрии как знали о таком подвохе и заранее подстелили соломки: «В Липецк приехали 46 новых автобусов», приобретенных за счет федерального бюджета. Их получит МУП «Липецкпассажиртранс», и они вот-вот выйдут на городские маршруты.
Идет ремонт в панельном доме, в окне газета – это факт:
Глядит на город, не моргая, покойный Ясир Арафат
12 апреля в Липецке отключили отопление. Горожанам стало интересно, каким образом «Квадра» и МУП «Липецктеплосеть» насчитают оплату за тепло за неполный месяц? Все будет как в прошлом году: «Жильцы домов без приборов учета тепла заплатят за отопление за весь апрель», а в домах с ОДПУ сумму платежа рассчитают по показаниям счетчика. Читатели GOROD48 тут же расплевались от этого известия:
— Какой бред и позор! Не могут сделать начисление за фактическое количество дней, даже исходя из норматива. Да рассчитайте вы за день этот норматив и умножьте на дни по факту. Управы нет. Дерут с людей за все.
— А когда пришлют квитанции за потребление вдыхаемого воздуха?
— Когда вы уже нажретесь!?
А вот и еще одна засада: «24 управляющие компании не передали «Квадре» данные общедомовых счетчиков за март». Шесть из них не передают такие данные с начала года, хотя в каждом из таких домов приборы поверены и находятся в исправном состоянии. Липецкий филиал ПАО «Квадра» пригрозил «управляшкам» провести внеплановую проверку общедомовых счетчиков. В случае подтверждения их работоспособности расчет выполнят по фактическим показаниям, а корректировку отразят в платежках.
Кстати, «Жильцам 149 домов Липецка в ближайшее время надо определиться с управляющей компанией» — учредители 12 организаций не обратились в ГЖИ за продлением лицензий. В их числе «УК «Мегаполис», «УК «Регион 48», «Порядок», «Металлург», «УК «Район», УК «16 микрорайон», «Наш дом-Липецк», «УК «Европейская», «УК «Квартал-Люкс», «УК «Эксперт-Л» (бывшая «УК «Радуга»). Жильцам домов на общих собраниях собственников будет необходимо выбрать новые УК. В противном случае за них это сделает муниципалитет.
В январе в Липецкой области ввели единый тариф на капремонт — 11 рублей 80 копеек. Однако «Экономически обоснованным тарифом на капремонт в ФКР считают 26 рублей с квадратного метра».
Фонду капремонта катастрофически не хватает денег на уставную деятельность. Его директор Роман Сапрыкин привел депутатам горсовета такой пример: «Жильцы пятиэтажки соберут к моменту капремонта до 25 миллионов рублей при нынешнем тарифе, а на ремонт дома нужны 50 миллионов».
— Действующий тариф — экономически необоснованный. Нужно его поднимать, но постепенно, — сказал Роман Сапрыкин.
— А я считаю, что экономически обоснованно моя зарплата должна составлять не менее 2500 долларов, — возразил Никанор.
Прорабу отрывают руки за плохо сделанный ремонт,
Но руки отрастают снова — еще короче и кривей
Весна — время начала больших городских строек и ремонтов. Сразу же после окончания занятий «В Липецке капитально отремонтируют четыре школы»: №№ 6, 54, 63 и 70. Их отобрали на федеральном уровне. В общей сложности на их обновление выделены 547,3 млн рублей. Для них также закупят на более чем 40 миллионов современные средства обучения.
Еще 10 городских школ будут отремонтированы за счет регионального и муниципального бюджетов.
Но этого мало. 51 школе Липецка из 67 существующих — от 30 лет и больше. 25 из них требуют скорейшего ремонта. Возможно, то, что «Евгения Уваркина вошла в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления», поможет решить эту и иные городские проблемы, которых немало.
Государству явно не хватает денег на все «хотелки» с мест. Поэтому за свое место под солнцем нужно побороться: начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин призвал липчан голосовать за благоустройство любимых мест в Липецке и в регионе. «Обновление сокольского парка и пляжа в районе поселка ЛТЗ зависят от активности горожан».
На этот год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» региону выделен миллиард рублей. Но деньги – деньгами, а еще бы и ума к ним прибавить. «Депутаты горсовета призвали мэрию прислушиваться к горожанам при выборе объектов благоустройства». Чтобы не было так, что люди голосуют за одно, а по факту получают другое. Как это, например, случилось в округе депутата Алексея Харина:
— В моем округе горожане хотели получить пешеходную зону у дома по улице Коцаря, 1. А тротуар построили у дома № 6, за что люди не голосовали. В этом году будет построена пешеходная зона у дома по улице Коцаря, 5. Но жители микрорайона хотят увидеть плитку или асфальт на тропинке вдоль забора детского сада! Просьба — ходите ногами сами там, где вы хотите сделать что-то для людей.
Депутат Евдокия Бычкова посетовала на то, что в Липецке нет изюминок, интересных для горожан и туристов артобъектов, а депутат Игорь Крутских, представляющий интересы жителей поселка ЛТЗ, попросил восстановить два подземных перехода через дорогу по улице Краснозаводской, обустроить «тропу пенсионеров» через лесной массив за Городским Домом культуры, сделать дорожки к пляжу. И еще бы доделать начатое ранее — «Сокольцы жалуются на затянувшееся благоустройство сквера на улице Андрея Смыслова».
Хорошо бы и сохранять сделанное. Не так, как это сделали на площади Ленина, 3, где на тяп-ляп детскую площадку раскрасили студенты-практиканты. И не так, как на Манеже, где обветшала площадка у домов №19 и №21 по улице 50 лет НЛМК — детвора тут может получить травмы на каждом шагу.
Жителям Липецка пообещали, что уже этим летом ООО «РВК-Липецк» начнет, наконец, обновление водопроводно-канализационной сети по многомиллиардной концессии. А пока что горожане продолжают жаловаться на многочисленные утечки воды – в одном таком месте, между домами №41 и №43 на проспекте 60 лет СССР, образовался прудик, в котором поселились утки.
Вроде минералка — а на вкус как ром
просто постковидный у меня синдром
«Роддом в Ельце вернули женщинам». Таким образом в регионе остался всего один ковидный госпиталь — на территории областной инфекционной больницы. Теперь всех нуждающиеся в стационарном лечении больных будут везти в инфекционку (тем, кто страдает психическими заболеваниями, оставили в областном психоневрологическом диспансере небольшое, на 5 коек, отделение).
Не поспешно ли такое решение, если Россию уже атаковал «арктур» — новый штамм COVID-19?
Главврач областной инфекционной клинической больницы Андрей Филатов говорит, что в регионе с этой напастью еще не сталкивались, но известно, что «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «омикрон». Уже в мае инфекционисты ждут подъема заболеваемости COVID-19, или новую волну. Впрочем, «арктур» может также быстро исчезнуть, как и появился.
— Помните «кракен»? Он быстро пропал, хотя о нем много говорили. В любом случае, коллектив нашей больницы готов справиться с лечением больных и новым штаммом. Если наших мощностей вдруг не хватит, в регионе будут открыты дополнительные ковидные госпитали. Опыта их быстрого развертывания у нас уже предостаточно, — сказал главврач инфекционки.
Ну и ну!
А знаете ли вы, как прошли минувшие пасхальные выходные? Мы пересмотрели новости и были впечатлены тем, как много ЧП случилось в эти два дня!
«Работник колбасного цеха лишился пальцев в мясорубке» — 48-летний работник предприятия по производству колбас и сосисок в поселке Сырский Рудник остался после этого несчастного случая всего с одним большим пальцем на правой руке. «Пожарные выходные: один человек погиб, один ранен, пятеро спасены». В деревне Колодезное Краснинского района в Пасху в пожаре погиб 62-летний мужчина. «Под Липецком в Пасху дети нашли труп» — найденное тело мужчины пролежало в логу достаточно давно, возможно, с осени. А еще выходные дни стали рекордными с начала года по числу аварий, в которых пострадали водители, пассажиры и пешеходы: в 18 ДТП — 26 травмированных и один погибший.
Но были, конечно, и светлые пятна. Например, «Жители Двуречек полдня кормили и поили попавшего в беду на дороге водителя», «Фольксваген Пассат» которого в Пасху пробил колесо в дорожной яме у дома №1 по улице Маяковского. Полиция на место ДТП приехала только в понедельник (!), и все это время водителя и его жену совершенно незнакомые люди кормили шашлыком, пирожками, поили горячим чаем. «Было настолько приятно и неожиданно, что захотелось поделиться и поблагодарить этих людей за отзывчивость!» — сказал GOROD48 водитель.
А еще «В Липецке обнаружили снесенный по документам дом: в отношении пристава возбуждено уголовное дело». Ему может грозить до двух лет лишения свободы. Но другая новость затмила эту: Следственный комитет обвинил сразу четверых судебных приставов одного из Липецких районных отделов УФССП России и их начальницу в фальсификации административных дел! По данным следствия, люди в погонах клепали липу для улучшения показателей своей работы. Хотели премий, а получат срок!
Ну, и на посошок в этой традиционной рубрике — новость из областного Совета, где парламентарий от «ЕР» публично оскорбил представителя из фракции КПРФ. В итоге «Депутат Ушаков обратился в полицию за оценкой направления, указанного ему коллегой».
Какую лучше брать мормышку и где зимуют караси
Вчера насильно я узнал в такси
«Приехали: Липецк может остаться без такси!» В это трудно поверить, но с 1 сентября в силу вступает новый федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», который требует проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, а также предрейсовый контроль технического состояния автомобиля. К физлицам с личными автомобилями законом предъявлены такие же требования, как к советским государственным таксомоторным предприятиям советского времени!
Только представьте этот сценарий: перестали работать приложения для заказа такси в смартфонах. Десятки тысяч горожан не могут привычным образом добраться до работы или отвезти детей в школу. Тысячи липецких водителей такси остались без подработок. Об этом на совещании в региональном управлении дорог и транспорта заявили представители «Объединения самозанятых России». По их словам, в Липецке, как и в ином другом городе нет достаточного количества учреждений, которые могли бы обследовать такси и таксистов, львиная доля которых — самозанятые.
ОСР обратилось в Минтранс России с просьбой убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Если закон не поменяют, Россия станет четвертой страной в мире после Таджикистана, Казахстана и Белоруссии, где от водителей такси будут требовать ежедневные медосмотры и техосмотры.
«Областное управление дорог и транспорта прокомментировало опасения таксистов». Заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев считает новый закон своевременным, и говорит о том, что у органов власти есть еще время приготовиться к его исполнению.
— Думаю, что введение новых правил отрегулирует рынок таксомоторных перевозок. С него уйдут серые схемы, нелегалы из бывших союзных республик. Это неминуемо приведет к росту тарифов и увеличению заработков людей, непосредственно занятых в пассажирских перевозках, а также обезопасит граждан, — написал Взгляд со стороны.
— Сейчас с частников хоть что-то капает в бюджет, а как перейдут в бомбилы-подпольщики, то ничего, ни копейки. Скорее, будут наживаться крышующие, — считает Депутат.
— Все исключительно для блага народа, как всегда. Живите и радуйтесь, чем вам не комфорт ездить в развалюхи автобусах, а то слишком жирно ездить на такси, — заметил Ух.
О том, как непросты дела в этой сфере, можно прочитать в публикации: «Многодетный отец против таксистки: в дело о 18 тысячах долга приплели президента».
В мэрии как знали о таком подвохе и заранее подстелили соломки: «В Липецк приехали 46 новых автобусов», приобретенных за счет федерального бюджета. Их получит МУП «Липецкпассажиртранс», и они вот-вот выйдут на городские маршруты.
Идет ремонт в панельном доме, в окне газета – это факт:
Глядит на город, не моргая, покойный Ясир Арафат
12 апреля в Липецке отключили отопление. Горожанам стало интересно, каким образом «Квадра» и МУП «Липецктеплосеть» насчитают оплату за тепло за неполный месяц? Все будет как в прошлом году: «Жильцы домов без приборов учета тепла заплатят за отопление за весь апрель», а в домах с ОДПУ сумму платежа рассчитают по показаниям счетчика. Читатели GOROD48 тут же расплевались от этого известия:
— Какой бред и позор! Не могут сделать начисление за фактическое количество дней, даже исходя из норматива. Да рассчитайте вы за день этот норматив и умножьте на дни по факту. Управы нет. Дерут с людей за все.
— А когда пришлют квитанции за потребление вдыхаемого воздуха?
— Когда вы уже нажретесь!?
А вот и еще одна засада: «24 управляющие компании не передали «Квадре» данные общедомовых счетчиков за март». Шесть из них не передают такие данные с начала года, хотя в каждом из таких домов приборы поверены и находятся в исправном состоянии. Липецкий филиал ПАО «Квадра» пригрозил «управляшкам» провести внеплановую проверку общедомовых счетчиков. В случае подтверждения их работоспособности расчет выполнят по фактическим показаниям, а корректировку отразят в платежках.
Кстати, «Жильцам 149 домов Липецка в ближайшее время надо определиться с управляющей компанией» — учредители 12 организаций не обратились в ГЖИ за продлением лицензий. В их числе «УК «Мегаполис», «УК «Регион 48», «Порядок», «Металлург», «УК «Район», УК «16 микрорайон», «Наш дом-Липецк», «УК «Европейская», «УК «Квартал-Люкс», «УК «Эксперт-Л» (бывшая «УК «Радуга»). Жильцам домов на общих собраниях собственников будет необходимо выбрать новые УК. В противном случае за них это сделает муниципалитет.
В январе в Липецкой области ввели единый тариф на капремонт — 11 рублей 80 копеек. Однако «Экономически обоснованным тарифом на капремонт в ФКР считают 26 рублей с квадратного метра».
Фонду капремонта катастрофически не хватает денег на уставную деятельность. Его директор Роман Сапрыкин привел депутатам горсовета такой пример: «Жильцы пятиэтажки соберут к моменту капремонта до 25 миллионов рублей при нынешнем тарифе, а на ремонт дома нужны 50 миллионов».
— Действующий тариф — экономически необоснованный. Нужно его поднимать, но постепенно, — сказал Роман Сапрыкин.
— А я считаю, что экономически обоснованно моя зарплата должна составлять не менее 2500 долларов, — возразил Никанор.
Прорабу отрывают руки за плохо сделанный ремонт,
Но руки отрастают снова — еще короче и кривей
Весна — время начала больших городских строек и ремонтов. Сразу же после окончания занятий «В Липецке капитально отремонтируют четыре школы»: №№ 6, 54, 63 и 70. Их отобрали на федеральном уровне. В общей сложности на их обновление выделены 547,3 млн рублей. Для них также закупят на более чем 40 миллионов современные средства обучения.
Еще 10 городских школ будут отремонтированы за счет регионального и муниципального бюджетов.
Но этого мало. 51 школе Липецка из 67 существующих — от 30 лет и больше. 25 из них требуют скорейшего ремонта. Возможно, то, что «Евгения Уваркина вошла в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления», поможет решить эту и иные городские проблемы, которых немало.
Государству явно не хватает денег на все «хотелки» с мест. Поэтому за свое место под солнцем нужно побороться: начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин призвал липчан голосовать за благоустройство любимых мест в Липецке и в регионе. «Обновление сокольского парка и пляжа в районе поселка ЛТЗ зависят от активности горожан».
На этот год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» региону выделен миллиард рублей. Но деньги – деньгами, а еще бы и ума к ним прибавить. «Депутаты горсовета призвали мэрию прислушиваться к горожанам при выборе объектов благоустройства». Чтобы не было так, что люди голосуют за одно, а по факту получают другое. Как это, например, случилось в округе депутата Алексея Харина:
— В моем округе горожане хотели получить пешеходную зону у дома по улице Коцаря, 1. А тротуар построили у дома № 6, за что люди не голосовали. В этом году будет построена пешеходная зона у дома по улице Коцаря, 5. Но жители микрорайона хотят увидеть плитку или асфальт на тропинке вдоль забора детского сада! Просьба — ходите ногами сами там, где вы хотите сделать что-то для людей.
Депутат Евдокия Бычкова посетовала на то, что в Липецке нет изюминок, интересных для горожан и туристов артобъектов, а депутат Игорь Крутских, представляющий интересы жителей поселка ЛТЗ, попросил восстановить два подземных перехода через дорогу по улице Краснозаводской, обустроить «тропу пенсионеров» через лесной массив за Городским Домом культуры, сделать дорожки к пляжу. И еще бы доделать начатое ранее — «Сокольцы жалуются на затянувшееся благоустройство сквера на улице Андрея Смыслова».
Хорошо бы и сохранять сделанное. Не так, как это сделали на площади Ленина, 3, где на тяп-ляп детскую площадку раскрасили студенты-практиканты. И не так, как на Манеже, где обветшала площадка у домов №19 и №21 по улице 50 лет НЛМК — детвора тут может получить травмы на каждом шагу.
Жителям Липецка пообещали, что уже этим летом ООО «РВК-Липецк» начнет, наконец, обновление водопроводно-канализационной сети по многомиллиардной концессии. А пока что горожане продолжают жаловаться на многочисленные утечки воды – в одном таком месте, между домами №41 и №43 на проспекте 60 лет СССР, образовался прудик, в котором поселились утки.
Вроде минералка — а на вкус как ром
просто постковидный у меня синдром
«Роддом в Ельце вернули женщинам». Таким образом в регионе остался всего один ковидный госпиталь — на территории областной инфекционной больницы. Теперь всех нуждающиеся в стационарном лечении больных будут везти в инфекционку (тем, кто страдает психическими заболеваниями, оставили в областном психоневрологическом диспансере небольшое, на 5 коек, отделение).
Не поспешно ли такое решение, если Россию уже атаковал «арктур» — новый штамм COVID-19?
Главврач областной инфекционной клинической больницы Андрей Филатов говорит, что в регионе с этой напастью еще не сталкивались, но известно, что «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «омикрон». Уже в мае инфекционисты ждут подъема заболеваемости COVID-19, или новую волну. Впрочем, «арктур» может также быстро исчезнуть, как и появился.
— Помните «кракен»? Он быстро пропал, хотя о нем много говорили. В любом случае, коллектив нашей больницы готов справиться с лечением больных и новым штаммом. Если наших мощностей вдруг не хватит, в регионе будут открыты дополнительные ковидные госпитали. Опыта их быстрого развертывания у нас уже предостаточно, — сказал главврач инфекционки.
Ну и ну!
А знаете ли вы, как прошли минувшие пасхальные выходные? Мы пересмотрели новости и были впечатлены тем, как много ЧП случилось в эти два дня!
«Работник колбасного цеха лишился пальцев в мясорубке» — 48-летний работник предприятия по производству колбас и сосисок в поселке Сырский Рудник остался после этого несчастного случая всего с одним большим пальцем на правой руке. «Пожарные выходные: один человек погиб, один ранен, пятеро спасены». В деревне Колодезное Краснинского района в Пасху в пожаре погиб 62-летний мужчина. «Под Липецком в Пасху дети нашли труп» — найденное тело мужчины пролежало в логу достаточно давно, возможно, с осени. А еще выходные дни стали рекордными с начала года по числу аварий, в которых пострадали водители, пассажиры и пешеходы: в 18 ДТП — 26 травмированных и один погибший.
Но были, конечно, и светлые пятна. Например, «Жители Двуречек полдня кормили и поили попавшего в беду на дороге водителя», «Фольксваген Пассат» которого в Пасху пробил колесо в дорожной яме у дома №1 по улице Маяковского. Полиция на место ДТП приехала только в понедельник (!), и все это время водителя и его жену совершенно незнакомые люди кормили шашлыком, пирожками, поили горячим чаем. «Было настолько приятно и неожиданно, что захотелось поделиться и поблагодарить этих людей за отзывчивость!» — сказал GOROD48 водитель.
А еще «В Липецке обнаружили снесенный по документам дом: в отношении пристава возбуждено уголовное дело». Ему может грозить до двух лет лишения свободы. Но другая новость затмила эту: Следственный комитет обвинил сразу четверых судебных приставов одного из Липецких районных отделов УФССП России и их начальницу в фальсификации административных дел! По данным следствия, люди в погонах клепали липу для улучшения показателей своей работы. Хотели премий, а получат срок!
Ну, и на посошок в этой традиционной рубрике — новость из областного Совета, где парламентарий от «ЕР» публично оскорбил представителя из фракции КПРФ. В итоге «Депутат Ушаков обратился в полицию за оценкой направления, указанного ему коллегой».
471
#такси #отопление #тарифы #благоустройство #капремонт #коронавирус #управляющая компания #конфликт #ДТП