Сокольцы жалуются на затянувшееся благоустройство сквера на улице Андрея Смыслова

Прокуратура уже начала проверку этой жалобы. В мэрии уверяют: в сквере остались следы монтажа освещения, а само благоустройство сквера начнется в мае.

Прокуратура Липецкой области дала поручение прокуратуре Правобережного района провести проверку фактов из публикации паблика «Типичный Сокол» о благоустройстве сквера на улице Андрея Смыслова.Гневный пост о благоустройстве сквера опубликован в «Типичном Соколе» накануне: «Еще в мае прошлого года сокольцы выбрали в онлайн голосовании по формированию комфортной городской среды в рамках госпрограммы — ремонт сквера на улице Андрея Смыслова. Там должны были поменять освещение, сделать новые дорожки, установить скамейки и малые архитектурные формы, посадить новые деревья и кустарники. Фонари установили… На данный момент там все изрыли, раскурочили и бросили. В группу уже неоднократно писали, что рабочие не появляются в сквере давненько. Между тем, 28 апреля очередная годовщина гибели Андрея Смыслова».Как оказалось, обновление сквера проводится в два этапа. И те рабочие, которых видели сокольцы, занимались монтажом системы освещения. Собственно благоустройство начнется в мае, соответствующий контракт только разызгрывается.— Работы в сквере имени Смыслова начались в конце октября 2022 года: выполнялся контракт по устройству освещения. Работы по этому контракту выполнены в полном объёме. На данный момент объявлены торги на определение подрядчика для выполнения благоустройства, а именно устройства покрытий, озеленения и установки малых архитектурных форм и работы на объекте не ведутся, — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.Судя по данным Госзакупок, сквер действительно благоустраивается по нескольким контрактам, в которые вошли и другие территории. Первый контракт «Выполнение работ по обустройству объектов: «Пешеходная зона в районе ул. Гагарина, 36», «Сквер Безопасности Дорожного Движения», «Пешеходная зона в районе ул. Смыслова 1-42 в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» был оценен в 12,6 миллионов рублей. Он предполагал установку в сквере системы освещения.Сейчас на торги выставлен второй контракт «Выполнение работ по обустройству объектов: пешеходная зона в районе ул. Ушинского, 9; Пешеходная зона в районе ул. Смыслова 1-4. 2 этап; Пешеходная зона в районе ул. Смыслова 1-4» с начальной стоимостью 23,4 миллиона рублей. Выполнение этого контракта должно завершиться к 1 августа 2024 года.