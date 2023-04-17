Пожарные выходные: один человек погиб, один ранен, пятеро спасены

А еще 54 раза горела сухая трава.

За минувшие выходные в Липецкой области произошли 77 пожаров.В деревне Колодезное Краснинского района ночью 16 апреля во время пожара погиб 62-летний мужчина. В пасхальную ночь здесь сгорел жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в Липецке на улице Московской горел балкон квартиры — пожарные спасли пятерых жильцов.А ночью 15 апреля в елецком СНТ «Садовод» сгорел дачный домик, его 60-летний хозяин получил травмы различной степени тяжести.15 апреля в селе Долгуша Долгоруковского района горела комната в жилом доме, на улице Агрономической в Липецке сгорело бесхозное строение, а в Ельце на улице Межзаводской — две надворные постройки.16 апреля произошло еще больше пожаров. Около 11.00 в Новой Деревне Липецкого района сгорела надворная постройка, на улице Скороходова в Липецке огонь повредил подсобное помещение двухэтажного здания, в обед на проспекте Победы горел мусоропровод, а пару часов спустя сгорел жилой дом в селе Борки Задонского района.Вечером 16 апреля пожары вспыхнули в пятиэтажном доме на улице 8 Марта - от огня пострадала квартира, и в четырех этажном доме на улице Гагарина - площадь возгорания в квартире составила 0,5 квадратных метра.Уже ночью 17 апреля в селе Сенцово Липецкого района сгорел двухэтажный каркасно-щитовой дом.