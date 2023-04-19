Жильцам 149 домов Липецка в ближайшее время надо определиться с управляющей компанией

В Липецке владельцы 12 управляющих компаний не обратились в жилинспекцию за продлением лицензий.

Летом истекает действие лицензий 76 управляющих компаний области. За продлением лицензий в Госжилинспекцию обратилась 61 УК, лицензии 56 из них продлены. Отказы получили пять компаний.



Из действующих в Липецке управляющих компаний не подали документы на продление лицензий 12 организаций: «ГУК «Октябрьская», «УК «Мегаполис», «УК «Регион 48», «УК «Комфорт Сити», «Порядок», «Металлург», «УК «Район», УК «16 микрорайон», «Наш дом-Липецк», «УК «Европейская», «УК «Квартал-Люкс», «УК «Эксперт-Л» (бывшая «УК «Радуга»).



Эти компании обслуживают 149 многоквартирных жомов. В случае если они останутся без лицензий, жильцам домов на общих собраниях собственников будет необходимо выбрать новые УК. В противном случае за них это сделает муниципалитет.



«Основная масса управляющих организаций тщательно подготовилась к процедуре продления, учитывая ошибки, на которые Госжилинспекция указала при принятии решения об отказе осенью 2022 года. Львиная доля нарушений, связанная с не размещением необходимой информации в ГИС ЖКХ, устранена. Руководители, у которых отсутствовал квалификационный аттестат, сдали квалификационный экзамен», — рассказали в Госжилинспекции.