Общество

сегодня, 15:25

24 управляющие компании не передали «Квадре» данные общедомовых счетчиков за март

9 1219
#отопление #горячая вода
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24 управляющие компании не передали «Квадре» данные общедомовых счетчиков за март

Шесть из них не передают такие данные с начала года.

24 управляющие компании не передали в липецкий филиал «Квадры» данные общедомовых приборов учета тепловой энергии за март. В зоне риска — 68 многоквартирных домов. Их жильцам плата за тепловую энергию будет рассчитана по нормативу.

«В каждом из этих домов приборы поверены и находятся в исправном состоянии. Примечательно, что шесть УК — «Привокзальная», «Слобода», «Комфорт - Л», «Октябрьская», «АДС», «Квартал-Люкс» — не предоставляли информацию в течение всего первого квартала этого года, несмотря на то, что в их адрес со стороны филиала направлены письма о необходимости надлежащей эксплуатации приборов учета тепловой энергии и своевременной передаче данных, так как обслуживание ОДПУ, фиксирование показаний, а также их последующая передача в ресурсоснабжающие организации являются обязанностями именно управляющих организаций», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Квадра».

В липецком филиале заявили, что организуют внеплановую проверку общедомовых счетчиков в УК, которые не передают данные. В случае подтверждения работоспособности счетчиков расчет будет выполнен по фактическим показаниям, а корректировка отражена в платежных документах следующих периодов.

В качестве примера пресс-служба «Квадры» приводит дом на улице Желябова, 31. В феврале этого года управляющая организация не предоставила данные ОДПУ, в результате чего расчет был произведен по нормативу. Филиал «Квадры» произвел контрольное снятие показаний общедомовых приборов учета. Полученные сведения о потреблении тепловой энергии и горячей воды были использованы для корректировки платы. В результате перерасчет за февраль в пользу собственников квартир составил 26 916 рублей.

«Подчеркнем, что использование в расчетах данных приборов учета обеспечивает прозрачную картину с платежами за потребленные ресурсы, и является индикатором эффективности работы системы теплопотребления МКД», — заявили в «Квадре».
9 1219
#отопление #горячая вода
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Комментарии (9)

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Настя

5 минут назад
А у нас как всегда под конец отопительного сезона сломался счётчик отопления. И в итоге в марте за 34м КВ я заплачу три тыщи! +За воду. На 600₽ больше чем в зимние месяцы. Вот теперь интересно, а за апрель за 14 дней сколько придёт по нормативу? Как за месяц?
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Неравнодушый

16 минут назад
Огласите весь список, пожалуйста...
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Вадик танкист

19 минут назад
У.К."Дом наших друзей",жулики и проходимцы,нерекомендую с ними работать.
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нквд

39 минут назад
Очередная карманная выгрузка жильцов . и оплата руководителям управляшек путевок на отдых браво
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Мимоходом

41 минуту назад
Ну и как за это ответили управляющие компании? Как наказаны их руководители?
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апач

49 минут назад
Хех, в нашем 9-и этажном доме на 9-ом районе нет ни счётчиков, ни термометров, задвижки чугунные, ещё советских времён... И директор управляшки на собрании угрожал увечьями тому, кто про установку ОДПУ заикнётся...
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не-а чё

51 минуту назад
Все в сговоре....
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Коммунист

сегодня, 15:52
Наказание должно быть неизбежным, жестким и показательным.
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Серый

сегодня, 15:46
И кто же понесёт наказание? Наверное жильцы.
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