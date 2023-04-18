24 управляющие компании не передали «Квадре» данные общедомовых счетчиков за март

Шесть из них не передают такие данные с начала года.

24 управляющие компании не передали в липецкий филиал «Квадры» данные общедомовых приборов учета тепловой энергии за март. В зоне риска — 68 многоквартирных домов. Их жильцам плата за тепловую энергию будет рассчитана по нормативу.



«В каждом из этих домов приборы поверены и находятся в исправном состоянии. Примечательно, что шесть УК — «Привокзальная», «Слобода», «Комфорт - Л», «Октябрьская», «АДС», «Квартал-Люкс» — не предоставляли информацию в течение всего первого квартала этого года, несмотря на то, что в их адрес со стороны филиала направлены письма о необходимости надлежащей эксплуатации приборов учета тепловой энергии и своевременной передаче данных, так как обслуживание ОДПУ, фиксирование показаний, а также их последующая передача в ресурсоснабжающие организации являются обязанностями именно управляющих организаций», — говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Квадра».



В липецком филиале заявили, что организуют внеплановую проверку общедомовых счетчиков в УК, которые не передают данные. В случае подтверждения работоспособности счетчиков расчет будет выполнен по фактическим показаниям, а корректировка отражена в платежных документах следующих периодов.



В качестве примера пресс-служба «Квадры» приводит дом на улице Желябова, 31. В феврале этого года управляющая организация не предоставила данные ОДПУ, в результате чего расчет был произведен по нормативу. Филиал «Квадры» произвел контрольное снятие показаний общедомовых приборов учета. Полученные сведения о потреблении тепловой энергии и горячей воды были использованы для корректировки платы. В результате перерасчет за февраль в пользу собственников квартир составил 26 916 рублей.



«Подчеркнем, что использование в расчетах данных приборов учета обеспечивает прозрачную картину с платежами за потребленные ресурсы, и является индикатором эффективности работы системы теплопотребления МКД», — заявили в «Квадре».