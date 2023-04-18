Общество

41 минуту назад

В Липецке капитально отремонтируют четыре школы

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#школы
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В Липецке капитально отремонтируют четыре школы

Четыре школы Липецка – №6, 54, 63 и 70 прошли отбор на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Ремонт школ начнется уже в этом году. Все они получили средства на обновление из федерального, областного и городского бюджетов. В общей сложности на ремонт школ выделены 547,3 млн рублей. 

В школах отремонтируют кровлю, фасады, инженерные коммуникации и внутренние помещения.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, проект капитального ремонта школы №63 разработали её выпускники-дизайнеры.

Они предложили создать в школе атмосферу уюта с помощью природных материалов и натуральных оттенков. Проект предусматривает и зонирование пространства по смыслу –  границы активности, отдыха и учёбы обозначат цветовые решения.

Для школ также закупят современные средства обучения. На эти цели направляются 34 млн рублей из федерального бюджета, 13,2 млн рублей – из областного, 5,2 млн – из городской казны. За счет этих денег еще и будет повышена квалификация учителей.  
328
#школы
1

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