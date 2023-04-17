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Под Липецком в Пасху дети нашли труп

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#труп
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Под Липецком в Пасху дети нашли труп

Следственный комитет устанавливает личность мужчины и причину его смерти.

Вчера днем в логу между поселком «Берендей» и садами товарищества «Горняк» дети нашли труп.

- Найденное тело мужчины пролежало в логу достаточно давно, возможно, с осени. Сотрудниками отдела Следственного комитета по Советскому округу начала доследственная проверка. Устанавливаются личность погибшего и причины его смерти, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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#труп
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