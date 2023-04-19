Обновление сокольского парка и пляжа в районе поселка ЛТЗ зависят от активности горожан

За свое место под солнцем нужно побороться: начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин призвал липчан голосовать за благоустройство любимых мест в Липецке и в регионе.

Сегодня начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин рассказал об объектах благоустройства, преображение которых зависит от активности липчан.— Все эти места появились на платформе для голосования 48.gorodsreda.ru, по запросам жителей муниципалитетов. Это популярные у жителей Липецка, Ельца, Грязей, Усмани, Лебедяни, Данкова, Чаплыгина и Задонска общественные пространства. Чем больше голосов отдадут липчане за те объекты которые они хотели бы увидеть преображенными, тем больше шансов, что они будут благоустроены в 2024 году. Отдать голос можно только за один объект. Сделать свой выбор до 31 мая может каждый житель региона в возрасте от 14 лет и старше. Голосовать можно и на портале Госуслуг, и на сайтах муниципалитетов в один клик, обеспечивающих переход на платформу 48.gorodsreda.ru. Свою помощь липчанам оказывают волонтеры. В Липецке они работают в ТРЦ, парках, на центральных улицах, — рассказал Никита Путилин.По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» региону выделен миллиард рублей.Почти половина объектов для голосования — пешеходные дорожки и прогулочные зоны. На втором месте по количеству — парки, скверы, зоны отдыха. В регионе могут появиться 12 новых детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре городские площади. В числе объектов — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это Тяпкина гора в Лебедяни, площадь Октябрьской революции в Чаплыгине, зоны отдыха у реки в Задонске, набережная Усмани.Также в перечне — 33 территории-победителя Всероссийского онлайн-голосования прошлого года. За них свои голоса отдали 120 тысяч жителей региона.— От этого проекта в первую очередь должны получить пользу липчане. Наша задача — сделать благоустроенные территории и точкой притяжения для бизнеса, — заметил начальник областного управления ЖКХ.Среди 50 объектов благоустройства следующего года — 20 мест в Липецке. Среди них — сокольский парк, пляж в районе поселка ЛТЗ, ДК «Рудничный», площадь поселка Матырский.