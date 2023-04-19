Общество

сегодня, 14:46

Обновление сокольского парка и пляжа в районе поселка ЛТЗ зависят от активности горожан

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#благоустройство
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Обновление сокольского парка и пляжа в районе поселка ЛТЗ зависят от активности горожан

За свое место под солнцем нужно побороться: начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин призвал липчан голосовать за благоустройство любимых мест в Липецке и в регионе.

Сегодня начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин рассказал об объектах благоустройства, преображение которых зависит от активности липчан.

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— Все эти места появились на платформе для голосования 48.gorodsreda.ru, по запросам жителей муниципалитетов. Это популярные у жителей Липецка, Ельца, Грязей, Усмани, Лебедяни, Данкова, Чаплыгина и Задонска общественные пространства. Чем больше голосов отдадут липчане за те объекты которые они хотели бы увидеть преображенными, тем больше шансов, что они будут благоустроены в 2024 году. Отдать голос можно только за один объект. Сделать свой выбор до 31 мая может каждый житель региона в возрасте от 14 лет и старше. Голосовать можно и на портале Госуслуг, и на сайтах муниципалитетов в один клик, обеспечивающих переход на платформу 48.gorodsreda.ru. Свою помощь липчанам оказывают волонтеры. В Липецке они работают в ТРЦ, парках, на центральных улицах, — рассказал Никита Путилин.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» региону выделен миллиард рублей.

Почти половина объектов для голосования — пешеходные дорожки и прогулочные зоны. На втором месте по количеству — парки, скверы, зоны отдыха. В регионе могут появиться 12 новых детских и спортивных площадок, девять благоустроенных набережных, четыре городские площади. В числе объектов — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это Тяпкина гора в Лебедяни, площадь Октябрьской революции в Чаплыгине, зоны отдыха у реки в Задонске, набережная Усмани.

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Также в перечне — 33 территории-победителя Всероссийского онлайн-голосования прошлого года. За них свои голоса отдали 120 тысяч жителей региона.

— От этого проекта в первую очередь должны получить пользу липчане. Наша задача — сделать благоустроенные территории и точкой притяжения для бизнеса, — заметил начальник областного управления ЖКХ.

Среди 50 объектов благоустройства следующего года — 20 мест в Липецке. Среди них — сокольский парк, пляж в районе поселка ЛТЗ, ДК «Рудничный», площадь поселка Матырский.
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#благоустройство
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Комментарии (1)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

53 минуты назад
На ЛТЗ 3 участке пруд откачали а заполнить не хотят . Превратили красивое место в болото .
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