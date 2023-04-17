Общество
сегодня, 10:34
В Липецк приехали 46 новых автобусов
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Их получит МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Скоро они выйдут на городские маршруты.
Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил депутатам Липецкого горсовета о том, что МУП «Липецкпассажиртранс» получил 46 новых автобусов, рассчитанных на перевозку более ста пассажиров.
Фактически эта партия машин обошлась для муниципалитета в копейки, так как Липецк в прошлом году попал в число участников федерального проекта «Чистый воздух». Из федерального бюджета город получил транш в размере 1,3 млрд рублей на обновление автопарка. Эти 46 «ЛиАЗов», работающих на газомоторном топливе, департамент транспорта приобрел еще в ноябре прошлого года через московское ООО «Техинком-Экспресс» - компания стала победителем электронного аукциона, снизив начальную цену закупки с 800 до 650 миллионов рублей.
Новые автобусы - низкопольные, оснащенные кондиционером, системой видеонаблюдения, электронными табло, датчиками подсчёта пассажиров, механической аппарелью, кнопками связи с водителем и электронной системой «книлинг», позволяющей наклонять кузов со стороны дверей на семь градусов во время остановки. Восемь автобусов из этой партии дополнительно оборудованы системой «Говорящий город» для удобства слабовидящих пассажиров. А еще их салоны оснащены USB-зарядными устройствами.
Сложившуюся на торгах экономию в размере 150 млн рублей, по словам Евгения Чекрыжова, потратят на приобретение еще девяти газомоторных автобусов.
Напомним, что первые 25 автобусов по федеральному проекту «Чистый воздух» МУП «Липецкпассажиртранс» получил еще в прошлом году. Они обошлись в 500 млн рублей. Эти работающие на газомоторном топливе «ЛиАЗы» вышли на маршруты в конце сентября.
Фактически эта партия машин обошлась для муниципалитета в копейки, так как Липецк в прошлом году попал в число участников федерального проекта «Чистый воздух». Из федерального бюджета город получил транш в размере 1,3 млрд рублей на обновление автопарка. Эти 46 «ЛиАЗов», работающих на газомоторном топливе, департамент транспорта приобрел еще в ноябре прошлого года через московское ООО «Техинком-Экспресс» - компания стала победителем электронного аукциона, снизив начальную цену закупки с 800 до 650 миллионов рублей.
Новые автобусы - низкопольные, оснащенные кондиционером, системой видеонаблюдения, электронными табло, датчиками подсчёта пассажиров, механической аппарелью, кнопками связи с водителем и электронной системой «книлинг», позволяющей наклонять кузов со стороны дверей на семь градусов во время остановки. Восемь автобусов из этой партии дополнительно оборудованы системой «Говорящий город» для удобства слабовидящих пассажиров. А еще их салоны оснащены USB-зарядными устройствами.
Сложившуюся на торгах экономию в размере 150 млн рублей, по словам Евгения Чекрыжова, потратят на приобретение еще девяти газомоторных автобусов.
Напомним, что первые 25 автобусов по федеральному проекту «Чистый воздух» МУП «Липецкпассажиртранс» получил еще в прошлом году. Они обошлись в 500 млн рублей. Эти работающие на газомоторном топливе «ЛиАЗы» вышли на маршруты в конце сентября.
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