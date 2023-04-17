Работник колбасного цеха лишился пальцев в мясорубке

Несчастный случай на производстве произошел в субботу.

В минувшую субботу в приемное отделение липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 доставили 48-летнего мужчину с травмированной кистью правой руки. Оказалось, что работник предприятия по производству колбас и сосисок в поселке Сырский Рудник засунул руку в шнек промышленной мясорубки.



По словам медиков, мужчина полностью лишился четырех пальцев.