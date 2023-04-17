Происшествия

43 минуты назад

Работник колбасного цеха лишился пальцев в мясорубке

5 743
#ЧП на производстве
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Работник колбасного цеха лишился пальцев в мясорубке

Несчастный случай на производстве произошел в субботу.

В минувшую субботу в приемное отделение липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 доставили 48-летнего мужчину с травмированной кистью правой руки. Оказалось, что работник предприятия по производству колбас и сосисок в поселке Сырский Рудник засунул руку в шнек промышленной мясорубки.

По словам медиков, мужчина полностью лишился четырех пальцев.
5 743
#ЧП на производстве
1

Комментарии (5)

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ГОСТЬ53

9 минут назад
Вот к чему приводит нарушение правил безопасности. Жаль мужика, молодой, еще работать и работать до 65 лет! А тут такая беда! а фарш-то отбраковали, надеюсь?
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Animal planet.

11 минут назад
гостья,ну да выкинут они. Не им же колбасу с пальцами есть.
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гость

12 минут назад
фу !!!!!
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гостья

19 минут назад
а фарш забраковали и выкинули?
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Animal planet.

22 минуты назад
Я так понимаю что пальцы попали в колбасный фарш?
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