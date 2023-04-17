Происшествия
43 минуты назад
Работник колбасного цеха лишился пальцев в мясорубке
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Несчастный случай на производстве произошел в субботу.
В минувшую субботу в приемное отделение липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 доставили 48-летнего мужчину с травмированной кистью правой руки. Оказалось, что работник предприятия по производству колбас и сосисок в поселке Сырский Рудник засунул руку в шнек промышленной мясорубки.
По словам медиков, мужчина полностью лишился четырех пальцев.
По словам медиков, мужчина полностью лишился четырех пальцев.
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