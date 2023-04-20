Политика
сегодня, 11:52
Евгения Уваркина вошла в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления
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Указ об этом подписан Владимиром Путиным.
Владимир Путин подписал Указ об утверждении состава Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета. В него включили главу Липецка Евгению Уваркину.
Евгения Уваркина вошла в муниципальную часть Совета. Помимо нее в списке — еще 29 глав сельских поселений муниципальных округов, мэры Иркутска, Тюмени, Волгограда, Казани, Ярославля, Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Ставрополя, Кронштадта и Арзамаса, а также глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко. В Совете при президенте РФ по развитию местного самоуправления, кстати, всего семь женщин.
Основные задачи Совета: подготовка для президента России рекомендаций по корректировке государственной политики в области местного самоуправления, разработка предложений по обеспечению согласованного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по реформе местного самоуправления, подготовка проектов законодательных актов, а также указов и распоряжений Владимира Путина по вопросам местного самоуправления, прогнозирование развития местного самоуправления, регулярное информирование главы государства об исполнении правовых актов, регулирующих местное самоуправление.
Евгения Уваркина вошла в муниципальную часть Совета. Помимо нее в списке — еще 29 глав сельских поселений муниципальных округов, мэры Иркутска, Тюмени, Волгограда, Казани, Ярославля, Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Ставрополя, Кронштадта и Арзамаса, а также глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко. В Совете при президенте РФ по развитию местного самоуправления, кстати, всего семь женщин.
Основные задачи Совета: подготовка для президента России рекомендаций по корректировке государственной политики в области местного самоуправления, разработка предложений по обеспечению согласованного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по реформе местного самоуправления, подготовка проектов законодательных актов, а также указов и распоряжений Владимира Путина по вопросам местного самоуправления, прогнозирование развития местного самоуправления, регулярное информирование главы государства об исполнении правовых актов, регулирующих местное самоуправление.
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