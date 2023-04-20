Политика

сегодня, 11:52

Евгения Уваркина вошла в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления

11 1067
#Евгения Уваркина #Владимир Путин
2
Евгения Уваркина вошла в Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Указ об этом подписан Владимиром Путиным.

Владимир Путин подписал Указ об утверждении состава Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета. В него включили главу Липецка Евгению Уваркину.

Евгения Уваркина вошла в муниципальную часть Совета. Помимо нее в списке — еще 29 глав сельских поселений муниципальных округов, мэры Иркутска, Тюмени, Волгограда, Казани, Ярославля, Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Ставрополя, Кронштадта и Арзамаса, а также глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко. В Совете при президенте РФ по развитию местного самоуправления, кстати, всего семь женщин.

Основные задачи Совета: подготовка для президента России рекомендаций по корректировке государственной политики в области местного самоуправления, разработка предложений по обеспечению согласованного взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по реформе местного самоуправления, подготовка проектов законодательных актов, а также указов и распоряжений Владимира Путина по вопросам местного самоуправления, прогнозирование развития местного самоуправления, регулярное информирование главы государства об исполнении правовых актов, регулирующих местное самоуправление.
11 1067
#Евгения Уваркина #Владимир Путин
2

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Петр Ильич

10 минут назад
Тушите свет
ответить

смотритель зоопарка

11 минут назад
Терентий, лучший коммент!)
ответить

Житель

23 минуты назад
Значит и у них тепла не будет.
ответить

местное самоуправление

26 минут назад
Люди за такое наполнение парка голосовали? — спросил вице-спикер. — Нет, —
ответить

Вселенная

29 минут назад
Главное чтобы ей это душевное счастье принесло. А то есть много имеют в материальном плане, а в душе пустота. Словно выжен человек изнутри. Со стороны вроде бы кажется как ей повезло. Но никто не знает тень всего этого.
ответить

Эхо

56 минут назад
Я за неё "рад".
ответить

ваха

сегодня, 12:25
Может в Москву и заберут
ответить

Шнырь

сегодня, 12:25
Молодец сколько ей это трудов стоило!
ответить

Ветеран

сегодня, 12:22
Зря.
ответить

фауст

сегодня, 12:14
Красава!..))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Заявление депутата на коллегу о клевете затерялось в Сети
#депутаты
14
Заявление депутата на коллегу о клевете затерялось в Сети

05.04.2023 13:16

Общество
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя
#администрация Липецка #Вадим Негробов
48
Глава Липецка Евгения Уваркина сообщила об отставке своего первого заместителя

28.03.2023 11:46

Политика
У спикера липецкого горсовета появится новый заместитель
#Липецкий городской Совет #Евгений Павлов #Евгения Фрай
17
У спикера липецкого горсовета появится новый заместитель

28.03.2023 10:11

Политика
Комитет облсовета обратится в прокуратуру и СК для проверки публикаций под именами депутатов-коммуни...
#облсовет #Ушаков #Шкатов
37
Комитет облсовета обратится в прокуратуру и СК для проверки публикаций под именами депутатов-коммуни...

21.03.2023 17:02

Общество
Спикер Липецкого областного Совета выступил с заявлением в поддержку президента России
#областной Совет
21
Спикер Липецкого областного Совета выступил с заявлением в поддержку президента России

21.03.2023 10:38

Политика
«Две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы»
#Липецкий городской Совет #Евгения Фрай #Евгения Уваркина
31
«Две Евгении, Уваркина и Фрай, принесут Липецку много пользы»

28.02.2023 11:09

Политика