Четверых судебных приставов и их начальника обвиняют в фальсификации административных дел

СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела начальника отделения регионального УФССП России и четверых её подчиненных. Все пятеро обвиняются в 95 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). По данным следствия, приставы фальсифицировали административные дела, чтобы улучшить показатели своей работы.

Следствие установило, что в 2020-2021 годах четверо судебных приставов-исполнителей сфальсифицировали протоколы об административных правонарушениях и на основании этих протоколов оштрафовали три десятка человек. Во всех случаях протоколы составлялись по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве),



При этом, по версии следствия, приставы действовали с ведома своего непосредственного руководителя - начальника городского отделения регионального УФССП России.



- Из стремления улучшить показатели в сфере административной практики вопреки должностной инструкции умышленно не отменяла их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов находившихся в неведении 32 граждан, каждого из которых оштрафовала на 1000 рублей, - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Эти действия приставов следком выявил во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.



«Для сбора доказательств следователем регионального СКР проведена масштабная работа, допрошены все потерпевшие, а также свидетели из числа коллег обвиняемых. Проведены многочисленные следственные действия, комплекс судебных экспертиз, в том числе 32 почерковедческие, фоноскопическая, результаты которых составили основу доказательственной базы», - говорится в сообщении СК.



Уголовное дело объемом 43 тома направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

