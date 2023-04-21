Происшествия

52 минуты назад

Четверых судебных приставов и их начальника обвиняют в фальсификации административных дел

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#превышение должностных полномочий
Четверых судебных приставов и их начальника обвиняют в фальсификации административных дел

СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела начальника отделения регионального УФССП России и четверых её подчиненных. Все пятеро обвиняются в 95 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).  По данным следствия, приставы фальсифицировали административные дела, чтобы улучшить показатели своей работы.

Следствие установило, что в 2020-2021 годах четверо судебных приставов-исполнителей сфальсифицировали протоколы об административных правонарушениях и на основании этих протоколов оштрафовали три десятка человек. Во всех случаях протоколы составлялись по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве), 

При этом, по версии следствия, приставы действовали с ведома своего непосредственного руководителя - начальника городского отделения регионального УФССП России.

- Из стремления улучшить показатели в сфере административной практики вопреки должностной инструкции умышленно не отменяла их, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов находившихся в неведении 32 граждан, каждого из которых оштрафовала на 1000 рублей, - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета. 

Эти действия приставов следком выявил во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области. 

«Для сбора доказательств следователем регионального СКР проведена масштабная работа, допрошены все потерпевшие, а также свидетели из числа коллег обвиняемых. Проведены многочисленные следственные действия, комплекс судебных экспертиз, в том числе 32 почерковедческие, фоноскопическая, результаты которых составили основу доказательственной базы», - говорится в сообщении СК.

Уголовное дело объемом 43 тома направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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#превышение должностных полномочий

Комментарии (3)

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Ну

14 минут назад
Пристава приставали к людям, хотели цифры повысить наверное по хорошей работе?
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Садовод

25 минут назад
Примерно в эти годы получил по почте постановление об исполнительном делопроизводстве (штраф ГИБДД). Письмо "счастья" не получал, в ГИБДД не вызывали, в суд не вызывали, сам за собой ничего такого не знаю, но штраф заплати, и никому ничего не докажешь
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Адвокат

29 минут назад
Значит такая практика есть и вдругих подразделениях и в районах. Они же всё перенимают друг у друга. Проверять надо всех.......
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