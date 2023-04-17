Общество

25 минут назад

Жители Двуречек полдня кормили и поили попавшего в беду на дороге водителя

4 397
#дорога #яма
1
Жители Двуречек полдня кормили и поили попавшего в беду на дороге водителя

Мужчина благодарит селян.

В редакцию GOROD48 сегодня обратился липчанин, который вчера попал в беду на дороге в селе Двуречки Грязинского района. Как рассказал GOROD48 Алексей Мязин, 16 апреля примерно в 13:00 его автомобиль «Фольксваген Пассат» пробил колесо возле дома №1 по улице Маяковского, попав в огромную яму на дороге.

Мужчина позвонил на номер 112, сообщил о происшествии и стал дожидаться сотрудников ГИБДД, чтобы те зафиксировали тот факт, что причиной пробоины стала яма не по ГОСТу.

Но, по словам водителя, приехали сотрудники ГИБДД только сегодня около 03:00, а уехал мужчина с места аварии вообще в 04:00 утра.

В результате по протоколу ширина этой ямы составила 90 сантиметров, длина — 110 сантиметров, а глубина — 11 сантиметров. Но мужчина позвонил в редакцию не из-за самой ямы в асфальте. Ему захотелось поблагодарить людей.

«С 13:00 ко мне несколько раз подъезжали жители Двуречек и предлагали свою помощь. Но люди в Двуречках отзывчивые и добрые не только не словах: мне несколько раз привозили еду и напитки. В результате совершенно незнакомые разные люди нас женой накормили шашлыками, угостили пирожками и напоили горячим чаем. Было настолько приятно и неожиданно, что захотелось поделиться и поблагодарить этих людей за отзывчивость!»


img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
4 397
#дорога #яма
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

великолепный

7 минут назад
Витек, это надо у чинушей спрашивать, они обязаны глазеть и ремонтировать дороги!
ответить

Я

8 минут назад
А где фото машины?
ответить

Витек

14 минут назад
Как водитель мог не увидеть такую ямку?
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда
#рынок труда
Липецкая область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда

17 минут назад

Общество
Роддом в Ельце вернули женщинам
#коронавирус
Роддом в Ельце вернули женщинам

22 минуты назад

Общество
В Липецке начался ремонт еще двух улиц: Энтузиастов и Осеннего проезда
#ремонт дорог
1
В Липецке начался ремонт еще двух улиц: Энтузиастов и Осеннего проезда

сегодня, 12:55

Общество
Под Липецком в Пасху дети нашли труп
#труп
Под Липецком в Пасху дети нашли труп

сегодня, 11:46

Общество
Из-за долгов перед энергетиками двум управляющим компаниям отказали в продлении лицензий
#ЖКХ
4
Из-за долгов перед энергетиками двум управляющим компаниям отказали в продлении лицензий

сегодня, 11:00

Общество
В Липецк приехали 46 новых автобусов
#транспорт
17
В Липецк приехали 46 новых автобусов

сегодня, 10:34

Общество