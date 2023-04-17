Жители Двуречек полдня кормили и поили попавшего в беду на дороге водителя

Мужчина благодарит селян.

В редакцию GOROD48 сегодня обратился липчанин, который вчера попал в беду на дороге в селе Двуречки Грязинского района. Как рассказал GOROD48 Алексей Мязин, 16 апреля примерно в 13:00 его автомобиль «Фольксваген Пассат» пробил колесо возле дома №1 по улице Маяковского, попав в огромную яму на дороге.



Мужчина позвонил на номер 112, сообщил о происшествии и стал дожидаться сотрудников ГИБДД, чтобы те зафиксировали тот факт, что причиной пробоины стала яма не по ГОСТу.



Но, по словам водителя, приехали сотрудники ГИБДД только сегодня около 03:00, а уехал мужчина с места аварии вообще в 04:00 утра.



В результате по протоколу ширина этой ямы составила 90 сантиметров, длина — 110 сантиметров, а глубина — 11 сантиметров. Но мужчина позвонил в редакцию не из-за самой ямы в асфальте. Ему захотелось поблагодарить людей.



«С 13:00 ко мне несколько раз подъезжали жители Двуречек и предлагали свою помощь. Но люди в Двуречках отзывчивые и добрые не только не словах: мне несколько раз привозили еду и напитки. В результате совершенно незнакомые разные люди нас женой накормили шашлыками, угостили пирожками и напоили горячим чаем. Было настолько приятно и неожиданно, что захотелось поделиться и поблагодарить этих людей за отзывчивость!»





