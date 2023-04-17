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18 аварий: 26 пострадавших и один погибший
Пятница и выходные дни стали рекордными с начала года по числу аварий, в которых пострадали люди. Как сообщает областное управление ГИБДД, за три дня на дорогах региона произошли 18 таких ДТП. В них один человек погиб и 26 — получили травмы.
15 апреля в селе Голиково Елецкого района травмы получил 10-летний мальчик, управлявший мопедом. На улице Дорожной с мопедом столкнулся автомобиль «Лада Гранта» под управлением 19-летнего водителя. Мальчик госпитализирован.
Вечером этого же дня на дороге Хлевное-Липецк врезался в припаркованный грузовик автомобиль «Киа», которым управлял 37-летнй мужчина. От полученных травм он умер на месте аварии.
16 апреля в Липецке на улице Московской столкнулись «Киа» под управлением 41-летнего водителя и «Ниссан» с 22-летней девушкой за рулем. В аварии получили травмы девушка-водитель и 15-летняя пассажирка «Киа».
В Липецком районе на автодороге Хлевное – Липецк столкнулись «ВАЗ-2112» с 51-летним мужчиной за рулем и «Форд» с 44-летним водителем. Травмы получили два пассажира «ВАЗа» и два пассажира «Форда», в том числе 9-летний мальчик.
В Становлянском районе на дороге «ЛООС – примыкание к автодороге Измалково – Бабарыкино» столкнулись «ВАЗ-2112» 23-летнего водителя и «Митсубиси» под управлением 40-летнего мужчины. Госпитализированы 14-ти и 6-тилетние пассажирки «Митсубиси».
В деревне Георгиевка Добринского района перевернулся мопед 15-летнего подростка. Парень получил травмы.
Также автоинспекторы зарегистрировали 50 ДТП, в которых не было пострадавших.
Фото УГИБДД по Липецкой области