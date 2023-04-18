Общество
10 минут назад
Депутаты горсовета призвали мэрию прислушиваться к горожанам при выборе объектов благоустройства
1 101
В планах этого года — обновление 59 общественных территорий.
Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Светлана Сурмий рассказала о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» в 2022 году и планах на 2023 год.
Светлана Сурмий сообщила, что в прошлом году на обустройство города было выделено 366,2 млн руб., в том числе 73,3 миллиона — из городского бюджета. Освоены 98,7% средств: благоустроены 19 общественных территорий, в числе которых первая очередь Новолипецкого пляжа, скверы Маркова, Филипченко, Крупской, Зеленый остров. В розданных депутатам материалах была информация о выделении из областного бюджета городскому 49,2 млн рублей на строительство крытых теннисных кортов на территории Нижнего парка, но об этом объекте председатель департамента не сказала ни слова.
В планах этого года — благоустройство 59 общественных территорий. Контракты общей стоимостью 152,1 млн рублей на обустройство 18 из них уже заключены. В их числе — второй этап благоустройства Новолипецкого пляжа и второй этап строительства инфраструктуры парка Молодежный и аж четвертый (!) этап обновления сквера у Комсомольского пруда! Кстати, после первых трех пространство у пруда по-прежнему выглядит убого. Осенью прошлого года «Зеленхоз» анонсировал посадку 70 деревьев и 860 кустарников, но глаз пока не цепляет все это изобилие.
В этом году липчанам обещаны детские площадки в парке Молодежный и на улице Космонавтов, 58, пешеходные зоны на проспекте Победы, 128, на улице Осканова, 2 и Хренникова, 6 в «Елецком», на улице Коцаря, 5, на улице Зегеля, 13а, на улице Гагарина, 61а, на улице Катукова вдоль домов №№ 4-14. На улице Космонавтов, 54а появится зона воркаута, а у дома 62/1 по этой же улице — площадка для выгула собак. На улице Хренникова и у ДК «Студеновский» разобьют скверы.
— Один из крупных проектов программы «Формирование современной городской среды города Липецка» — парк Молодежный. У меня, например, до сих пор нет четкого понимания того, каким в итоге будет этот парк. Там есть какие-то горки, объекты незавершенного строительства спорткомплекса «Катящиеся камни». Что в итоге получат горожане? — обратился к Светлане Сурмий первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Председатель департамента сказала, что благоустройством этого года будет затронут треугольник парка в границах оврага, улиц Катукова и Кривенкова. А заместитель руководителя МКУ «Управление строительства Липецка» Ирина Будюкина добавила, что в парке в этом году помимо фонарей и сети велодорожек появится зона для уличного фитнеса, детская площадка, урны и лавочки, а также зона барбекю. «Существующие деревья в парке мы стараемся не трогать», — добавила представитель заказчика.
— Люди за такое наполнение парка голосовали? — спросил вице-спикер.
— Нет, — ответила Светлана Сурмий. — Когда шло голосование, никаких проектов обустройства парка не было.
— А эта зона барбекю, она не будет пожароопасной?
— Нет. Она вся — в плитке. И появится там, где некогда люди разводили костры, — сказала Светлана Сурмий.
А вот и нет! Жители близлежащих микрорайонов еще несколько лет назад жарили шашлыки в овраге, который рассекает парк пополам.
Тему того, за что боролись, продолжил депутат Алексей Харин:
— Люди когда голосуют, хотят одно, а по факту получают другое. Вот, например, в моем округе горожане хотели получить пешеходную зону у дома по улице Коцаря, 1. А тротуар построили у дома № 6, за что люди не голосовали. В этом году будет построена пешеходная зона у дома по улице Коцаря, 5. Но жители микрорайона хотят увидеть плитку или асфальт на тропинке вдоль забора детского сада! Просьба к вам — ходите ногами сами там, где вы хотите сделать что-то для людей. А то люди поднимут волну недовольства и вы же сами не получите позитива от вложенных средств. В моем округе с прошлого года было несколько заброшенных объектов благоустройства: траву там не косят, мусорки не убирают, фонари не горят.
В ответ Светлана Сурмий пообещала сократить время передачи благоустроенных объектов от городского управления строительства муниципальному управлению благоустройства и МАУК «Культурные пространства Липецка» во избежание ощущения их заброшенности.
Депутат Евдокия Бычкова посетовала на то, что в Липецке нет изюминок, интересных для горожан и туристов артобъектов, а депутат Игорь Крутских, представляющий интересы жителей поселка ЛТЗ, попросил благоустроить этот район города: восстановить два подземных перехода через дорогу по улице Краснозаводской, обустроить «тропу пенсионеров» через лесной массив за Городским Домом культуры, сделать дорожки к пляжу.
Светлана Сурмий сообщила, что в прошлом году на обустройство города было выделено 366,2 млн руб., в том числе 73,3 миллиона — из городского бюджета. Освоены 98,7% средств: благоустроены 19 общественных территорий, в числе которых первая очередь Новолипецкого пляжа, скверы Маркова, Филипченко, Крупской, Зеленый остров. В розданных депутатам материалах была информация о выделении из областного бюджета городскому 49,2 млн рублей на строительство крытых теннисных кортов на территории Нижнего парка, но об этом объекте председатель департамента не сказала ни слова.
В планах этого года — благоустройство 59 общественных территорий. Контракты общей стоимостью 152,1 млн рублей на обустройство 18 из них уже заключены. В их числе — второй этап благоустройства Новолипецкого пляжа и второй этап строительства инфраструктуры парка Молодежный и аж четвертый (!) этап обновления сквера у Комсомольского пруда! Кстати, после первых трех пространство у пруда по-прежнему выглядит убого. Осенью прошлого года «Зеленхоз» анонсировал посадку 70 деревьев и 860 кустарников, но глаз пока не цепляет все это изобилие.
В этом году липчанам обещаны детские площадки в парке Молодежный и на улице Космонавтов, 58, пешеходные зоны на проспекте Победы, 128, на улице Осканова, 2 и Хренникова, 6 в «Елецком», на улице Коцаря, 5, на улице Зегеля, 13а, на улице Гагарина, 61а, на улице Катукова вдоль домов №№ 4-14. На улице Космонавтов, 54а появится зона воркаута, а у дома 62/1 по этой же улице — площадка для выгула собак. На улице Хренникова и у ДК «Студеновский» разобьют скверы.
— Один из крупных проектов программы «Формирование современной городской среды города Липецка» — парк Молодежный. У меня, например, до сих пор нет четкого понимания того, каким в итоге будет этот парк. Там есть какие-то горки, объекты незавершенного строительства спорткомплекса «Катящиеся камни». Что в итоге получат горожане? — обратился к Светлане Сурмий первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Председатель департамента сказала, что благоустройством этого года будет затронут треугольник парка в границах оврага, улиц Катукова и Кривенкова. А заместитель руководителя МКУ «Управление строительства Липецка» Ирина Будюкина добавила, что в парке в этом году помимо фонарей и сети велодорожек появится зона для уличного фитнеса, детская площадка, урны и лавочки, а также зона барбекю. «Существующие деревья в парке мы стараемся не трогать», — добавила представитель заказчика.
— Люди за такое наполнение парка голосовали? — спросил вице-спикер.
— Нет, — ответила Светлана Сурмий. — Когда шло голосование, никаких проектов обустройства парка не было.
— А эта зона барбекю, она не будет пожароопасной?
— Нет. Она вся — в плитке. И появится там, где некогда люди разводили костры, — сказала Светлана Сурмий.
А вот и нет! Жители близлежащих микрорайонов еще несколько лет назад жарили шашлыки в овраге, который рассекает парк пополам.
Тему того, за что боролись, продолжил депутат Алексей Харин:
— Люди когда голосуют, хотят одно, а по факту получают другое. Вот, например, в моем округе горожане хотели получить пешеходную зону у дома по улице Коцаря, 1. А тротуар построили у дома № 6, за что люди не голосовали. В этом году будет построена пешеходная зона у дома по улице Коцаря, 5. Но жители микрорайона хотят увидеть плитку или асфальт на тропинке вдоль забора детского сада! Просьба к вам — ходите ногами сами там, где вы хотите сделать что-то для людей. А то люди поднимут волну недовольства и вы же сами не получите позитива от вложенных средств. В моем округе с прошлого года было несколько заброшенных объектов благоустройства: траву там не косят, мусорки не убирают, фонари не горят.
В ответ Светлана Сурмий пообещала сократить время передачи благоустроенных объектов от городского управления строительства муниципальному управлению благоустройства и МАУК «Культурные пространства Липецка» во избежание ощущения их заброшенности.
Депутат Евдокия Бычкова посетовала на то, что в Липецке нет изюминок, интересных для горожан и туристов артобъектов, а депутат Игорь Крутских, представляющий интересы жителей поселка ЛТЗ, попросил благоустроить этот район города: восстановить два подземных перехода через дорогу по улице Краснозаводской, обустроить «тропу пенсионеров» через лесной массив за Городским Домом культуры, сделать дорожки к пляжу.
1 101