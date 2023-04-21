Эстафета легкоатлетов внесёт изменения в движение транспорта по центру Липецка

23 апреля, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, изменится движение личного и общественного транспорта.



Как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, с 10.00 до 12.30 вводится ограничение движения транспорта по маршруту следования колонны на улицах: Интернациональной (от улицы Саперной до улицы Зегеля) - Зегеля (от улицы Интернациональная до Ленина) - Ленина - Гагарина (от улицы Ленина до Зегеля) - площади Героев – Зегеля (от улицы Гагарина до площади Плеханова) – площади Плеханова – улице Зегеля (от площади Плеханова до улицы Интернациональной) – Интернациональной (от улицы Зегеля до Саперной) – Саперной.



«Общественный транспорт будет двигаться по этим улицам в режиме ожидания. Для личного транспорта лучше предусмотреть пути объезда заранее. Ограничение движения не будут распространяться на транспортные средства экстренных и оперативный служб», — добавили в мэрии.



Организатор легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Политехник» - Липецкий государственный технический университет.



