Общество

59 минут назад

Эстафета легкоатлетов внесёт изменения в движение транспорта по центру Липецка

6 577
#общественный транспорт
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Эстафета легкоатлетов внесёт изменения в движение транспорта по центру Липецка
23 апреля, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, изменится движение личного и общественного транспорта.
 
Как сообщает департамент транспорта администрации Липецка, с 10.00 до 12.30 вводится ограничение движения транспорта по маршруту следования колонны на улицах:  Интернациональной (от улицы Саперной до улицы Зегеля) - Зегеля (от улицы Интернациональная до Ленина) - Ленина - Гагарина (от улицы Ленина до Зегеля) - площади Героев – Зегеля (от улицы Гагарина до площади Плеханова) – площади Плеханова – улице Зегеля (от площади Плеханова до улицы Интернациональной) – Интернациональной (от улицы Зегеля до Саперной) – Саперной.
 
«Общественный транспорт будет двигаться по этим улицам в режиме ожидания. Для личного транспорта лучше предусмотреть пути объезда заранее. Ограничение движения не будут распространяться на транспортные средства экстренных и оперативный служб», — добавили в мэрии.
 
Организатор легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Политехник» - Липецкий государственный технический университет.

6 577
#общественный транспорт
1

Комментарии (6)

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Ольга

3 минуты назад
Как они надоели со своими эстафетами есть свежеатримаетированная ул Маяйковского вот пусть по ней бегают.
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Садовод

5 минут назад
Кому беготня от нечего делать, а у кого из-за этого дела срываются
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48

9 минут назад
Написали бы еще, что интернациональная перекрыта на ремонт
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Р

10 минут назад
Красная горка в воскресенье. Народ по кладбищам поедет.Стадионы есть замечательные для соревнований.
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12345

17 минут назад
Бегайте на острове своем, достали, щас начнется каждую неделю перекрытия
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Андрей

36 минут назад
А можно бегать не в центре города?
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