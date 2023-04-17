Общество

сегодня, 16:15

В центре Липецка появилась детская площадка с неожиданным цветовым решением

14 1466
#детская площадка #благоустройство
1
В центре Липецка появилась детская площадка с неожиданным цветовым решением

Ее покрасили практиканты.

В GOROD48 обратились жильцы дома, расположенного на площади Ленина, 3. Липчане были обескуражены тем, как покрасили детскую площадку. В доказательство прислали фотографии.













Как выяснилось, горки и спортивные сооружения красили студенты-практиканты. Их организовал инициативный житель, который много лет был старшим по дому, Владимир Таратин. Работу молодые люди выполнили бесплатно. Помимо покраски детской площадки они навели порядок в подъездах, подвалах, обрезали деревья.

— Хорошо хоть так покрасили, они уже много лет некрашеные стояли. Когда краска подсохнет, подкрасим, — уточнил Владимир Таратин.
14 1466
#детская площадка #благоустройство
1

Комментарии (14)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бабка

8 минут назад
УК повышают тарифы,собирают деньги и ничего не делают то,что обязаны делать.У нас капитализм,почему практиканты бесплатно работают.На субботники администрация выходит в рабочий день,они на работе получат деньги,как за рабочий день.Когда будут помыты подъезды и убраны от грязи,которая превратилась в слой пыли,тротуары у домов,или вы считаете,что одного субботника в год достаточно для чистоты города.
ответить

Сторожила

20 минут назад
Нынешнее поколение за что не возьмётся,всё так сделает. Будушего у нас нет. И что самое страшное они сами этого не понимают...
ответить

Липчанин.

23 минуты назад
На то они и практиканты))). Тем более бесплатно.
ответить

!

35 минут назад
Наше будушее ! Страшнее практиканты - медики
ответить

безобразие

36 минут назад
Мимоходом, нет среди Липчан реальных ценителей авангардного искусства,а критиковать и из за угла фотографировать-звиняюсь "стучать".любой может
ответить

Поколение

40 минут назад
Тик тока.И это будущее этой страны.
ответить

Мимоходом

48 минут назад
Ничего вы не понимаете в искусстве. ))) Примитивизм — это направление в искусстве, которое зародилось в конце XIX — начале XX века.
ответить

Наверное залежи из СССР?

56 минут назад
Даже интересно, где же такую краску берут? Сохнит полгода, вонючая сил нет, да и цвет такие уже не выпускают.
ответить

мысли в слух

57 минут назад
А чё!?! Красивенько, креативненько , модненько.. мне Нравится !! Покрасте и мою квартиру так же..
ответить

Лиза

сегодня, 16:47
Ой, какой позор. А порядок в подъездах они так же "красиво" навели?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Депутаты обсудили изменения регламента облсовета
#Липецкий областной Совет
Депутаты обсудили изменения регламента облсовета

16 минут назад

Общество
Липецкие парки возглавил режиссер областного центра культуры Михаил Степанов
#МАУК «Культурные пространства Липецка»
15
Липецкие парки возглавил режиссер областного центра культуры Михаил Степанов

сегодня, 15:50

Общество
Липецкая область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда
#рынок труда
3
Липецкая область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда

сегодня, 14:28

Общество
Роддом в Ельце вернули женщинам
#коронавирус
2
Роддом в Ельце вернули женщинам

сегодня, 14:23

Общество
Жители Двуречек полдня кормили и поили попавшего в беду на дороге водителя
#дорога #яма
11
Жители Двуречек полдня кормили и поили попавшего в беду на дороге водителя

сегодня, 14:20

Общество
В Липецке начался ремонт еще двух улиц: Энтузиастов и Осеннего проезда
#ремонт дорог
3
В Липецке начался ремонт еще двух улиц: Энтузиастов и Осеннего проезда

сегодня, 12:55

Общество