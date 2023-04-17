В центре Липецка появилась детская площадка с неожиданным цветовым решением

Ее покрасили практиканты.

В GOROD48 обратились жильцы дома, расположенного на площади Ленина, 3. Липчане были обескуражены тем, как покрасили детскую площадку. В доказательство прислали фотографии.Как выяснилось, горки и спортивные сооружения красили студенты-практиканты. Их организовал инициативный житель, который много лет был старшим по дому, Владимир Таратин. Работу молодые люди выполнили бесплатно. Помимо покраски детской площадки они навели порядок в подъездах, подвалах, обрезали деревья.— Хорошо хоть так покрасили, они уже много лет некрашеные стояли. Когда краска подсохнет, подкрасим, — уточнил Владимир Таратин.