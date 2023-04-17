Общество
сегодня, 16:15
В центре Липецка появилась детская площадка с неожиданным цветовым решением
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Ее покрасили практиканты.
В GOROD48 обратились жильцы дома, расположенного на площади Ленина, 3. Липчане были обескуражены тем, как покрасили детскую площадку. В доказательство прислали фотографии.
Как выяснилось, горки и спортивные сооружения красили студенты-практиканты. Их организовал инициативный житель, который много лет был старшим по дому, Владимир Таратин. Работу молодые люди выполнили бесплатно. Помимо покраски детской площадки они навели порядок в подъездах, подвалах, обрезали деревья.
— Хорошо хоть так покрасили, они уже много лет некрашеные стояли. Когда краска подсохнет, подкрасим, — уточнил Владимир Таратин.
Как выяснилось, горки и спортивные сооружения красили студенты-практиканты. Их организовал инициативный житель, который много лет был старшим по дому, Владимир Таратин. Работу молодые люди выполнили бесплатно. Помимо покраски детской площадки они навели порядок в подъездах, подвалах, обрезали деревья.
— Хорошо хоть так покрасили, они уже много лет некрашеные стояли. Когда краска подсохнет, подкрасим, — уточнил Владимир Таратин.
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Комментарии (14)
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Бабка
Сторожила
Липчанин.
!
безобразие
Поколение
Мимоходом
Наверное залежи из СССР?
мысли в слух
Лиза