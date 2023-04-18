Общество

сегодня, 15:22

Липчане увидят начало работ по водной концессии в июне–июле

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#концессионное соглашение #облсовет
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Липчане увидят начало работ по водной концессии в июне–июле

Сегодня на заседании комитета по экономике облсовета депутаты обсудили, как продвигаются работы по водной концессии.

Операционный директор ООО «РВК-Липецк» Александр Шачнев рассказал, что по концессионному соглашению в этом году запланировано выполнение 28 проектно-изыскательских работ и 16 строительно-монтажных работ на сумму 239,5 миллионов рублей (без НДС). Уже проведены подготовительные и закупочные процедуры по объектам инвестиционной программы. Заключены договоры на проектно-изыскательские работы. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ — июнь–июль.



 

На ремонтные работы в этом году предусмотрено 58,5 миллионов рублей (без НДС).

Депутат Александр Ушаков поинтересовался, почему в инвестиционной программе 2023 года предусмотрены не такие уж и большие средства, ведь при заключении соглашения, говорилось, что Липецк получит миллиарды. Мэр Евгения Уваркина пояснила, что сейчас согласуется еще одно концессионное соглашение по модернизации городских очистных сооружений.

— Мы надеемся, что в конце апреля на сессии облсовета будет согласована концессия по очистным сооружениям. Она является неотъемлемой частью первой концессии по водоснабжению и водоотведению. Общая концепция по тарифу двух концессий согласовывается в УФАС. Когда произойдет финансовое закрытие сделки, откроется кредитование ВЭБом и ДОМ.РФ. Это сразу предусматривалось концессионной программой, поэтому 23-й год не был насыщен по инвестиционным мероприятиям. 2024 год и последующие предусматривают серьезные инвестиции, — рассказала Евгения Уваркина. — В среднем повышение тарифа составит 6,9%, в отдельные периоды тариф будет превышать предельный индекс.

Спикер облсовета Дмитрий Аверов высказал пожелание, чтобы инвестиционная программа была взаимосвязана с ремонтом дорог. И энергетикам не пришлось бы рыть в тех местах, где уже прошли дорожные работы. Евгения Уваркина заверила, что такие согласования проходят.

Депутата Дмитрия Быковского волновала ситуация в коллективе «РВК-Липецк». Во время перехода работников в эту компанию из ЛГЭКа возникали проблемы с выплатой зарплат и сокращением льгот.

— Все недоработки и ошибки устранены, все обязательства выполнены в полном объеме, — ответил Александр Шачнев.

В результате депутаты приняли информацию к сведению и заверили, что раз в квартал будут обращаться к концессии.
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#концессионное соглашение #облсовет
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