Общество

сегодня, 13:25

Депутат Ушаков обратился в полицию за оценкой направления, указанного ему коллегой

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#Александр Ушаков #Борис Богатиков
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Депутат Ушаков обратился в полицию за оценкой направления, указанного ему коллегой

Депутат-коммунист Липецкого областного Совета Александр Ушаков обратился в УМВД России по Липецкой области с просьбой проверить слова единоросса Бориса Богатикова.

На последней сессии областного Совета депутат Валентина Хромовская выступила с осуждением коллеги Александра Ушакова, который записал музыкальный ролик в своей ванной: в доме депутата засорилась канализация. На видео попал переполненный унитаз, и Хромовская заявила, что такие кадры недостойны депутата областного Совета. Неожиданно к Хромовской присоединился еще один депутат.

 
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Судя по видео — это Борис Богатиков, но в заявлении Александр Ушаков назвал его Юрием. Александр Ушаков попросил полицию провести проверку поведения депутата в общественном месте в случае обнаружения признаков правонарушения привлечь к административной ответственности Богатикова Ю.В. по ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство).

В разговоре с GOROD48 Александр Ушаков сообщил, что уже исправил ошибку в имени Бориса Богатикова и продублировал заявление.

— В любом случае надо пресекать подобные вещи неэтичного характера. Правоохранителям я могу предоставить видео с незапиканными словами Богатикова, — сказал Александр Ушаков.

—Если я не прав, я извиняюсь, — так прокомментировал инцидент Борис Богатиков, добавив, что его возмутило видео Ушакова записанное на фоне унитаза. Депутат рекомендовал фракции КПРФ провести беседу с Александром Ушаковым о цивилизованном поведении.

Напомним, это уже не первое заявление в полицию Александра Ушакова. Коммунист обращался в правоохранительные органы с требованием  призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова. Проверка фактов из этого заявления еще не завершена.

В коллаже использованы фото официального сайта Липецкого областного Совета депутатов, видео:  vk.com/axushakov
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#Александр Ушаков #Борис Богатиков
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Комментарии (8)

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Как гость
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неоднозначник

30 минут назад
обращения в полицию депутата кпрф улучшают или ухудшают имидж партии среди избирателей ?
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Гость

58 минут назад
Эпопея продолжайся, ждём окончания битвы!
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Пессимист

59 минут назад
Перчаткой по морде, и к барьеру! Секундантов можно из ЛДПР или СР набрать
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мышиная возня

сегодня, 13:53
нон стоп
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Йцу

сегодня, 13:53
КПРФ когда Ушаков работать начнёт? только самолюбованием занимается...
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Гость

сегодня, 13:45
Что ж такое безумие у них творится , исключить из списка их
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Гость

сегодня, 13:38
Опять единоросы лютуют
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Гость

сегодня, 13:31
Вот чем занимаются депутаты
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