сегодня, 13:25
Депутат Ушаков обратился в полицию за оценкой направления, указанного ему коллегой
Депутат-коммунист Липецкого областного Совета Александр Ушаков обратился в УМВД России по Липецкой области с просьбой проверить слова единоросса Бориса Богатикова.
Судя по видео — это Борис Богатиков, но в заявлении Александр Ушаков назвал его Юрием. Александр Ушаков попросил полицию провести проверку поведения депутата в общественном месте в случае обнаружения признаков правонарушения привлечь к административной ответственности Богатикова Ю.В. по ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), ч. 1 ст. 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство).
В разговоре с GOROD48 Александр Ушаков сообщил, что уже исправил ошибку в имени Бориса Богатикова и продублировал заявление.
— В любом случае надо пресекать подобные вещи неэтичного характера. Правоохранителям я могу предоставить видео с незапиканными словами Богатикова, — сказал Александр Ушаков.
—Если я не прав, я извиняюсь, — так прокомментировал инцидент Борис Богатиков, добавив, что его возмутило видео Ушакова записанное на фоне унитаза. Депутат рекомендовал фракции КПРФ провести беседу с Александром Ушаковым о цивилизованном поведении.
Напомним, это уже не первое заявление в полицию Александра Ушакова. Коммунист обращался в правоохранительные органы с требованием призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова. Проверка фактов из этого заявления еще не завершена.
В коллаже использованы фото официального сайта Липецкого областного Совета депутатов, видео: vk.com/axushakov
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