Приехали: Липецк с сентября может остаться без такси!

18 апреля в Управлении дорог и транспорта Липецкой области обсудили трудности исполнения нового закона о такси (№ 580-ФЗ) и легализации самозанятых водителей.

В совещании участвовали представители «Объединения самозанятых России», общественного совета по развитию такси, регионального отделения «Опоры России», Минтранса России, крупнейших агрегаторов такси – «Максим» и «Яндекс Go», индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Липецкой области.

Как прозвучало на совещании, с сентября отрасль такси в привычном для нас формате может исчезнуть, пользователи такси должны будут пересесть в автобус. Десятки тысяч пассажиров не смогут привычным образом добраться до работы или отвезти детей в школу. Тысячи липецких водителей такси останутся без заработка. Приложения для заказа такси в вашем смартфоне перестанут работать.

Обеспечение исполнения нового закона о такси возложено на региональные органы государственной власти. Перевозчики заявили, что в Липецкой области отсутствуют условия для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, которых требует новый закон о такси. Создать их до сентября невозможно.

В частности, закон обязует самозанятых водителей проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, используемого в качестве легкового такси. К физлицам с личными автомобилями предъявили такие же требования, как к советским государственным таксомоторным предприятиям 1970-х годов.

Согласно исследованию «Объединения самозанятых России» (ОСР), в Липецке предрейсовые медосмотры водителей такси могут проводить только пять медицинских организаций и только в дневные часы. Тариф от 50 до 100 рублей за один осмотр (измерить давление, дунуть в трубку, поставить штамп). В области существует возможность провести круглосуточный осмотр только в районных больницах с неудобной системой оплаты по договору, а не в кассу. Договор заключить можно в дневное рабочее время, но не по факту приезда, например, вечером.

На практике медики встанут перед выбором — принимать больных или всем штатом измерять давление у водителей. С пунктами предрейсовых техосмотров автомобилей такси ситуация примерно такая же.

По данным ОСР, в Липецке на линию выходит ежедневно около 4000 водителей такси, в области еще не менее 1500. Как считают в ОСР, при имеющемся количестве пунктов предрейсового медицинского и технического осмотра выполнить требования нового закона невозможно. При средней продолжительности одного медосмотра в 10-15 минут липецкие водители ежедневно будут вставать в очередь длительностью 170 часов, 7 суток. Эта инфраструктура совершенно не рассчитана на многотысячную армию самозанятых, которая будет вынуждена обратиться за их услугами 1 сентября, с началом действия нового закона о такси.

У водителей такси нет трудовых отношений и смен, свободный график работы. Они начинают и заканчивают оказание услуги в любом удобном для себя месте и в любое время, выбирая заказы в мобильном приложении. Водители едут забирать пассажиров с ночных рейсов или в утренний час пик еще до того, как откроются пункты осмотров. Для тех, кто выходит работать вечером и ночью, пункты осмотров уже закрыты.

В среднем только для 20% водителей деятельность такси — основная. Для 80% водителей такси является периодической подработкой. Они жизненно важны для отрасли, помогают выполнять заказы в утренние и вечерние часы пик, в другие критические моменты, когда постоянщики не справляются с объемом или не хотят ехать в отдаленный район. Для подработчиков прохождение осмотров невозможно экономически, так как расходы минимизируют или превысят потенциальный доход от деятельности такси.

Самозанятые граждане давно являются основной в стране, а в подавляющем большинстве городов и населенных пунктов — единственной категорией перевозчиков легкового такси. Вытеснение их с рынка приведет к тому, что, например, на весь Липецк останется всего несколько десятков водителей с разрешением на деятельность такси (сейчас около 500), с ОСАГО по тарифу для такси стоимостью в два месячных заработка (сейчас менее 150 автомобилей на регион) и липовыми справками о прохождении медосмотра и техосмотра. Цена поездки вырастет в 10-15 раз, ожидание увеличится до нескольких часов или дней, как было в советское время. Агрегаторы такси не смогут продолжать бизнес с таким мизерным объемом перевозок, их модель рассчитана на массовость услуги. А без договора с агрегатором по закону самозанятый теряет право работать. Вот и приехали.

«По готовности к исполнению нового закона о такси и легализации самозанятых водителей Липецкая область не отличается от Тульской и других. Во всех регионах отсутствуют необходимые условия и водителям угрожает массовая безработица. Мы обратились в Минтранс России по этой проблеме и ожидаем поддержки, иначе в сентябре отрасль такси просто встанет. Как минимум, нужна отсрочка на специальные требования к самозанятым, чтобы создать в регионах условия для их исполнения. А по-хорошему, надо убирать из закона бессмысленные и невыполнимые требования. Предрейсовые медосмотры и техосмотры в такси уже десятки лет существуют только на бумаге. Нет для этого сервисной инфраструктуры, медиков столько нет. Честный ответ на вопрос о том, что произойдет, если убрать эти осмотры из закона, — ничего! Самозанятый водитель на личном автомобиле является самым безопасным перевозчиком в отрасли такси. Ряд регионов готов выступить с инициативой о моратории, в Свердловской области к проблеме неисполнимости требований закона также подключилась прокуратура. Наша общая цель — сохранить такси и заработки водителей», — говорит президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

По мнению экспертов, невыполнимые требования закона создадут проблемы не только водителям, но и самим регионам, уполномоченным органам в сфере такси, налоговым инспекциям. Регионы не смогут обеспечить исполнение закона на уровне субъекта РФ. Они вынуждены будут отвлекать людские и финансовые ресурсы на поиск и наказание вынужденных нарушителей. Не будет легального такси, не будет и миллиардных поступлений налога на профессиональный доход от этой деятельности.

Нигде в мире, за исключением четырех стран бывшего СССР (Россия, Таджикистан, Казахстан, Беларусь), не существует требований к водителям такси проходить ежедневные медосмотры и техосмотры. В отношении всех водителей действуют общие требования, запрещающие эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и езду в нетрезвом состоянии. Выдавая водительское удостоверение, государство подтверждает право гражданина водить автомобиль и возить других людей.