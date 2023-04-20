Здоровье

25 минут назад

Андрей Филатов: «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «Омикрон»

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#коронавирус
Андрей Филатов: «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «Омикрон»

К концу мая в России ожидается резкий всплеск заболеваемости «Арктуром», новым подвидом COVID-19.

Роспотребнадзор ждет подъема заболеваемости новым подвидом коронавируса под названием «Арктур» к концу мая. А специалисты Центра имени Гамалеи заявили, что этот штамм нашли уже у трех жителей Москвы.

— Нам этот штамм пока не известен, — сказал GOROD48 главврач областной инфекционной клинической больницы Андрей Филатов. — О том, что в Липецке появился «Арктур», мы узнаем от Роспотребнадзора, периодически исследующего генетику коронавируса по пробам из регионов.

По словам Андрея Филатова, который ссылается на Роспотребнадзор, спецификой «Арктура» является его большая заразность по сравнению с уже известными штаммами ковида. С тем же «Омикроном». Поэтому в мае в регионе инфекционисты ждут подъема заболеваемости COVID-19, или новую волну. Впрочем, «Арктур» может также быстро исчезнуть, как и появился.

— Помните «Кракен»? Он быстро пропал, хотя о нем много говорили. В любом случае, коллектив нашей больницы готов справиться с лечением больных и новым штаммом. Если наших мощностей вдруг не хватит, в регионе будут открыты дополнительные ковидные госпитали. Опыта их быстрого развертывания у нас уже предостаточно, — сказал главврач инфекционки.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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17 минут назад
Харош нагнетать, Омикроны, Кракенв, Артуры .. достали
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