Жильцы домов без приборов учета тепла заплатят за отопление за весь апрель

В домах с ОДПУ сумму платежа рассчитают по показаниям счетчика.

Отопление в Липецке отключили 12 апреля. Читатели GOROD48 спрашивают, каким образом «Квадра» и МУП «Липецктеплосеть» насчитают оплату за тепло за неполный месяц?



В пресс-службе липецкого филиала «Квадры» на этот вопрос ответили так:



«Порядок начисления платы за отопление прописан в 354-м постановлении Правительства РФ. Он зависит от наличия в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии. При его наличии сумму оплаты рассчитают, исходя из фактически потребленного домом количества тепловой энергии, зафиксированного прибором. Размер платы за отопление в этом случае зависит от даты отключения системы отопления дома. Жители домов без ОДПУ (в том числе с неисправным счетчиком) получат квитанцию с оплатой за весь апрель, рассчитанную по нормативам потребления, установленным региональным управлением энергетики и тарифов».



Такой же ответ GOROD48 получил в отделе по обслуживанию физических лиц МУП «Липецктеплосеть».