сегодня, 16:33
Детские площадки на Манеже — плохо все!
Координатор молодежного крыла липецкого отделения Народного фронта Анна Мельниченко нашла массу нарушений в содержании игрового оборудования у общежитий по улице 50 лет НЛМК.
Жительница улицы 50 лет НЛМК пожаловалась в ОНФ на состояние детских площадок у домов №19 и №21. Анна Мельниченко лично убедилась, что этому обращению нужно дать дальнейший ход, переправив в городскую администрацию и прокуратуру для срочного принятия решения по ее ремонту или демонтажу травмоопасного оборудования.
— Здесь целый ряд нарушений правил содержания игрового оборудования. Первое совершенно очевидное — тут нет информационного щита, на котором должна быть информация о том, у кого эта площадка находится на балансе. После запроса в мэрию мы получим ответ, но пока не ясно, кто за нее отвечает — управляющая компания или муниципалитет?
Молодой ревизор фотографирует элементы площадки, которые могут стать причиной травмы детей. Например, все лежащие на земле детали горки и качелей должны быть засыпаны толстым слоем песка, чтобы о них не споткнулись малыши. Также песок должен скрывать бетон в основании креплений таких конструкций, а тут они все на виду. Разбить об них голову проще простого.
Суда по виду, этому детскому городку в обед — сто лет. Со временем дерево рассохлось, а металлические элементы крепления проржавели и рассыпались. Из-за этого кататься на качелях или лазить по горке стало опасно. Тут же, на площадке, валяются большие камни, что также не способствует детской безопасности.
Одна лавочка у площадки представляет собой лишь металлический каркас — кто-то сорвал с нее деревянные планки. Через одну вырваны доски столешницы и сейчас о том, что тут когда-то стоял полноценный стол, свидетельствуют только торчащие из остова ржавые саморезы. Тут же в песке валяются какие-то деревянные обломки, очевидно, выломанные из лавочек доски.
— А у нас во дворе стол вообще украли! — заявили три бабульки, сидящие на чудом уцелевшей лавочке.
— Мы запросим у главы города информацию по этой площадке. И тогда узнаем, у кого на балансе она находится, — сказала Анна Мельниченко.
Король
Единоросс
Гость
Лиза