Детские площадки на Манеже — плохо все!

Координатор молодежного крыла липецкого отделения Народного фронта Анна Мельниченко нашла массу нарушений в содержании игрового оборудования у общежитий по улице 50 лет НЛМК.

В прошлом году после двух ЧП на детских площадках в Липецке прокуратура области выявила 59 объектов с травмоопасным оборудованием, отравив в адрес мэрии и управляющих компаний 102 представления об устранении выявленных недостатков. 30 человек после той масштабной проверки были привлечены к административной ответственности. А в марте член Центрального Штаба ОНФ Светлана Калинина нашла опасные площадки в Ельце и Грязях. Однако у нас есть еще много мест, которые могут привести к детским травмам. Одно из них сегодня с пристрастием осмотрела Координатор молодежного крыла липецкого отделения Народного фронта Анна Мельниченко.Жительница улицы 50 лет НЛМК пожаловалась в ОНФ на состояние детских площадок у домов №19 и №21. Анна Мельниченко лично убедилась, что этому обращению нужно дать дальнейший ход, переправив в городскую администрацию и прокуратуру для срочного принятия решения по ее ремонту или демонтажу травмоопасного оборудования.— Здесь целый ряд нарушений правил содержания игрового оборудования. Первое совершенно очевидное — тут нет информационного щита, на котором должна быть информация о том, у кого эта площадка находится на балансе. После запроса в мэрию мы получим ответ, но пока не ясно, кто за нее отвечает — управляющая компания или муниципалитет?Молодой ревизор фотографирует элементы площадки, которые могут стать причиной травмы детей. Например, все лежащие на земле детали горки и качелей должны быть засыпаны толстым слоем песка, чтобы о них не споткнулись малыши. Также песок должен скрывать бетон в основании креплений таких конструкций, а тут они все на виду. Разбить об них голову проще простого.Суда по виду, этому детскому городку в обед — сто лет. Со временем дерево рассохлось, а металлические элементы крепления проржавели и рассыпались. Из-за этого кататься на качелях или лазить по горке стало опасно. Тут же, на площадке, валяются большие камни, что также не способствует детской безопасности.Одна лавочка у площадки представляет собой лишь металлический каркас — кто-то сорвал с нее деревянные планки. Через одну вырваны доски столешницы и сейчас о том, что тут когда-то стоял полноценный стол, свидетельствуют только торчащие из остова ржавые саморезы. Тут же в песке валяются какие-то деревянные обломки, очевидно, выломанные из лавочек доски.— А у нас во дворе стол вообще украли! — заявили три бабульки, сидящие на чудом уцелевшей лавочке.— Мы запросим у главы города информацию по этой площадке. И тогда узнаем, у кого на балансе она находится, — сказала Анна Мельниченко.