Общество

сегодня, 16:33

Детские площадки на Манеже — плохо все!

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#благоустройство
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Координатор молодежного крыла липецкого отделения Народного фронта Анна Мельниченко нашла массу нарушений в содержании игрового оборудования у общежитий по улице 50 лет НЛМК.

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В прошлом году после двух ЧП на детских площадках в Липецке прокуратура области выявила 59 объектов с травмоопасным оборудованием, отравив в адрес мэрии и управляющих компаний 102 представления об устранении выявленных недостатков. 30 человек после той масштабной проверки были привлечены к административной ответственности. А в марте член Центрального Штаба ОНФ Светлана Калинина нашла опасные площадки в Ельце и Грязях. Однако у нас есть еще много мест, которые могут привести к детским травмам. Одно из них сегодня с пристрастием осмотрела Координатор молодежного крыла липецкого отделения Народного фронта Анна Мельниченко.

Жительница улицы 50 лет НЛМК пожаловалась в ОНФ на состояние детских площадок у домов №19 и №21. Анна Мельниченко лично убедилась, что этому обращению нужно дать дальнейший ход, переправив в городскую администрацию и прокуратуру для срочного принятия решения по ее ремонту или демонтажу травмоопасного оборудования.

— Здесь целый ряд нарушений правил содержания игрового оборудования. Первое совершенно очевидное — тут нет информационного щита, на котором должна быть информация о том, у кого эта площадка находится на балансе. После запроса в мэрию мы получим ответ, но пока не ясно, кто за нее отвечает — управляющая компания или муниципалитет?

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Молодой ревизор фотографирует элементы площадки, которые могут стать причиной травмы детей. Например, все лежащие на земле детали горки и качелей должны быть засыпаны толстым слоем песка, чтобы о них не споткнулись малыши. Также песок должен скрывать бетон в основании креплений таких конструкций, а тут они все на виду. Разбить об них голову проще простого.

Суда по виду, этому детскому городку в обед — сто лет. Со временем дерево рассохлось, а металлические элементы крепления проржавели и рассыпались. Из-за этого кататься на качелях или лазить по горке стало опасно. Тут же, на площадке, валяются большие камни, что также не способствует детской безопасности.

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Одна лавочка у площадки представляет собой лишь металлический каркас — кто-то сорвал с нее деревянные планки. Через одну вырваны доски столешницы и сейчас о том, что тут когда-то стоял полноценный стол, свидетельствуют только торчащие из остова ржавые саморезы. Тут же в песке валяются какие-то деревянные обломки, очевидно, выломанные из лавочек доски.

— А у нас во дворе стол вообще украли! — заявили три бабульки, сидящие на чудом уцелевшей лавочке.

— Мы запросим у главы города информацию по этой площадке. И тогда узнаем, у кого на балансе она находится, — сказала Анна Мельниченко.
4 585
#благоустройство
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Комментарии (4)

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Король

12 минут назад
Умничка!!!
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Единоросс

39 минут назад
Да не может быть!, Все прекрасно. , Чудесно!, Восхитительно!!!.
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Гость

сегодня, 16:50
Зайдите к нам во двор Терешковой 2 и ахните все очень и очень плохо хотя практически в центре города живем и что гости Липецка увидят если свернут во двор? качели сломаны одни цепочки узлом весят хоккейная коробка обшарпана и заливалась только пару раз в момент постройки все мрачно безнадежно депрессивно хотя двор огромный можно разделить зону на детскую площадку и огромную парковку для авто но не кому ничего не нужно.
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Лиза

сегодня, 16:49
Так ломают-то подростки, они тоже чьи-то дети...
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