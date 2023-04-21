В Липецке обнаружили снесенный по документам дом: в отношении пристава возбуждено уголовное дело

Дом в СНТ «Ударник» стоит в охранной зоне газопроводоотвода высокого давления.

Ещё в 2015 году в Советский районный суд Липецка обратилось ООО «Газпром трансгаз Москва» с иском к хозяину дома в липецком садоводческом товариществе «Ударник».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, дом был возведен в охранной зоне газопроводоотвода высокого давления. В декабре 2015 года Советский суд вынес решение, что дом должен быть снесён в течение месяца. Было возбуждено исполнительное производство, которое по всем бумагам закончилось фактическим исполнением: по документам дом был снесён.



Но потом прокуратура вышла с тем же судебным приставом, который вёл это исполнительное производство, на плановую проверку: неожиданно оказалось, что снесённый по бумагам дом так и стоит на том же месте!



«При проверке сноса здания вскрыт факт служебного подлога. Установлено, что на основании фиктивных документов о сносе строения, подготовленных строительной организацией, должником и кадастровым инженером, судебным приставом-исполнителем окончено исполнительное производство. При этом, осуществляя выход на место, должностное лицо подразделения УФССП России по Липецкой области в Советском округе Липецка привлекло к участию в процессуальном действии понятых, но им был показан смежный со спорным соседний земельный участок. В результате был составлен подложный акт о сносе дома и исполнении судебного решения», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



В адрес руководителя регионального Управления ФССП внесено представление, сейчас исполнительное производство по решению Советского суда Липецка от декабря 2015 года возобновлено.



Кроме того, заместитель прокурора области Руслан Стрельников направил материалы проверки в следственный орган: в результате СУ СК России по Липецкой области уже возбудило в отношении судебного пристава-исполнителя уголовное дела по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Приставу может грозить до двух лет лишения свободы.



