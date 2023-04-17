Роддом в Ельце вернули женщинам

В Липецкой области остался всего один ковидный госпиталь — на территории инфекционной больницы.

С сегодняшнего дня в регионе остался всего один ковидный госпиталь — на территории областной клинической инфекционки: роддом при елецкой горбольнице №1 имени Н.А. Семашко перестал быть местом для лечения коронавирусных больных. Об этом GOROD48 сообщил главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов:



— В роддоме проводится полная дезинфекция помещений, с 2020 года использовавшихся под ковидный госпиталь. Обычно такая процедура занимает месяц. После ее окончания елецкий роддом снова будет использоваться по его прямому назначению.



Теперь, все нуждающиеся в стационарном лечении больные коронавирусной инфекцией жители региона будут попадать в областную клиническую инфекционную больницу (кроме людей, страдающих психическими заболеваниями — для них на территории областного психоневрологического диспансера есть небольшое, на 5 коек, отделение). Под прием таких больных отведены изолированный участки приемного покоя, три отделения стационара и отдельный участок реанимации. По состоянию на сегодня в клинике находится 141 ковидный больной, 25 из которых — дети. Тяжелых пациентов — 52. Из них 50 получают кислородную поддержку, четверо находятся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких.